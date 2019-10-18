今向交部提第三航廈修減報告 桃機公司：沒提追加預算
桃機公司今天提報桃園機場第三航廈修改設計報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天窗兩個亮點。交通部上午說，修正計畫是希望第三航廈2024年營運，但航空界人士卻不看好第三航廈能如期啟用。
交通部長林佳龍今天聽取桃機公司的初步報告，針對報告內容給予建議，桃機公司表示，相關意見將帶回後進行方案修正評估。將在6個月內提出修減設計報告確定的方案。
桃機第三航廈主體工程已三度流標，啟用日期一延再延，目前是計畫2023年落成，隔年啟用。交通部指新航廈造型亮眼卻太繁複，且預算難支應，要求桃機公司簡化設計、控制預算。交通部長林佳龍今年8月要求桃機第三航廈在不增加預算下修改設計，否則不排除解約。
桃機第三航廈是台灣繼十大建設後，最大單一公共建築，經由國際競圖得標的設計者是知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners，設計融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線等，亮點包括波浪造型屋頂、大面積玻璃天窗及天花板上懸吊數萬朵具吸音效果的花瓣鋁管等。
但這些亮眼設計，未來在桃機第三航廈上恐怕都看不到。桃機公司上午提出修減設計報告，擬取消波浪屋頂與玻璃天窗，也評估再追加預算。換言之，桃機第三航廈一方面要追加預算，亮眼的設計仍可能無法保留。
今年初第三航廈才獲行政院同意增加台幣42億元預算，總預算規模從746.89億元增至789億元，其中主體工程經費占最多，約440億元。
桃機公司高層表示，設計團隊來競圖的時候只是給予一個「概念」，而不是完整的設計，實際的設計需要一起完成。他坦言，過程當中跟國外設計團隊有經過很多討論，甚至是激烈討論，讓他們體認到，現在的困境就是發包不出去的現實問題。
這名高層表示，有跟國外設計師說道，「你設計再好，我們找不到人做，這樣的圖有什麼實質的意義呢？」
至於預算方面，先前傳出桃機公司考慮再提增加預算，不過，他表示沒有特別提要再增加預算。他反問，如果你家房子進行設計裝潢，結果一直被要求提高預算，你會不會就這樣付錢？他說，「我們有自己的預算額度。」
在工期方面，今年初新修正的第三航廈完工期從2020年底延至2023年底，2024年初試營運。交通部表示希望如期完工營運，但航空界人士普遍不看好這張支票能兌現，一位國籍航空公司主管說，桃機塞人塞機問題嚴重，第三航廈若再延後啟用，對航空業與台灣觀光都不是好消息。
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