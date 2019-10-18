親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

台中降溫論壇登場 盧秀燕：任內拍板捷運路網

2019-10-18 11:48聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

熱島退燒大聯盟與台中市政府今上午舉行「台中降溫對策論壇」，聯盟發起人氣象專家彭啟明與台中市長盧秀燕對談，盧秀燕說，我們只有一個地球，對於熱島效應大家都要努力，台中市推動多項政策，在她任內要把台中捷運路網拍板定案；她再次重申，台中火力電廠要擴建2部燃氣機組，就要汰換4部燃煤機組。

聯合報願景工作室今年6月推出「都市在發燒」專題報導，探討都市熱島效應的衝擊與危害。氣象專家彭啟明、成大教授林子平與聯合報願景工作室合組熱島退燒大聯盟，先後拜訪6都市府，今天在台中市舉辦首場降溫對策論壇。

盧秀燕致詞說，環境變化無處可逃，要長期投入，台中市與退燒大聯盟合作，要推動城市降溫，第一場論壇就選在台中市舉行，代表市府看重的程度；台中市有全國最大的火力發電廠，對於空汙、環境與熱島效應都有影響。

盧秀燕說，中火要擴建2部燃氣機組，唯一條件就是汰換燃煤機組，1部天燃氣機組汰換2部燃煤機組，空氣能換新，熱島也能改善；不能為了解決發電問題，要在台中又新增機組，台中市民用健康盡了國民義務，大家要共同分攤，「你要減我才給你加」。

盧秀燕強調，台中市人口全國第二，但目前還沒有捷運完工，在她任內要把台中捷運路網拍板，捷運綠線明年底完工，綠線延伸段、藍線與橘線也都在規劃與爭取，加上雙十公車政策明年上路，打造便捷的大眾運輸網路，可降低汽機車對環境的衝擊。

盧秀燕說，台中市對電動車提供三免優惠，不僅免收牌照稅、燃料稅，公有停車場也免費停車；油電混合車、節能車在公有停車場的費用減半。這場論壇由彭啟明、林子平、聯合報記者洪敬浤、中法比瑞文化經濟協會理事長賴作松與台中市都發局長黃文彬、環保局長吳志超等人主講。

台中降溫對策論壇今上午登場，台中市長盧秀燕（左）與氣象專家彭啟明對談；盧秀燕強調...
台中降溫對策論壇今上午登場，台中市長盧秀燕（左）與氣象專家彭啟明對談；盧秀燕強調，她任內要拍板定案台中捷運路網，透過大眾運輸降低汽機車危害。記者黃仲裕／攝影
分享

台中市盧秀燕
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

境外包機降低獎助門檻 10-11月韓國19架次包機飛花蓮

2019-10-18 09:57

兩份600元 士林夜市骰子牛傳坑客

2019-10-17 23:19

終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園

2019-10-18 00:23

《與惡》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

2019-10-17 09:46

今向交部提第三航廈修減報告 桃機公司：沒提追加預算

2019-10-18 12:28

吃「原味」遠離慢性病！德國醫學博士教你正確飲食觀念

2019-10-18 12:21

慢性病傷口難癒？竹山秀傳率先成立傷口照護中心

2019-10-18 11:45

氣象局：未來一周濕涼水氣多 浣熊颱風不影響台灣

2019-10-18 11:29

六、七成國中生蔬果吃不夠 近四成天天喝含糖飲

2019-10-18 11:06

為何會是我？不抽菸的他晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 11:02

堅果種子比食用油更健康 國健署提醒選擇無調味產品

2019-10-18 10:52

停電不再受困電梯 內政部要新電梯加裝小電池

2019-10-18 10:38

出門就是找麻煩？沒有障礙的人，只有障礙的環境

2019-10-18 10:18

開眼界！全世界最長香蕉果串 新化林場千層蕉吸睛

2019-10-18 10:04

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

健康你我他／有3心5老 重陽夫復何求

2019-10-18 00:23

醫奉獎／骨科權威杜元坤 杜氏刀法獨步全球

2019-10-18 00:23

脖圍逾40公分 睡眠呼吸中止高風險

2019-10-18 00:23

綠能諾亞方舟 波蘭發明展抱回鉑金大獎

2019-10-17 23:51

菲男巨瘤「吞噬」半張臉 花蓮慈濟手術還原

2019-10-17 23:31

兒童文學作家幸佳慧辭世 鄭麗君：感謝她深愛所有孩子

2019-10-17 22:16

連槓18期「威力彩」號碼出爐 頭獎上看6.3億元

2019-10-17 21:18

普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

普悠瑪對年追思晚會 尤振仲呼籲台鐵公布調查

2019-10-17 20:25

北部有感地震 北捷列車一度暫停

2019-10-17 20:01

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

2019-10-17 19:52

恐衝擊鳥類生態 布袋港風力發電環評要重考

2019-10-17 19:10

兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08

抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽

2019-10-17 18:19

寶寶尿布一片粉紅色嚇壞媽媽 急問醫生是不是血尿

2019-10-17 18:06

打鼾風險大 專家：配戴正壓呼吸器

2019-10-17 17:31

痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13

估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知

2019-10-17 16:42

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細

2019-10-17 16:18
看更多

熱門文章

兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08

全家新服務 開戶、戶籍謄本複本申請到超商一指搞定

2019-10-17 16:40

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

就是不準別人碰！占有欲最強TOP 4星座、處女缺安全感

2019-10-17 22:28

十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例

2019-10-17 15:32

抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽

2019-10-17 18:19

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

幸佳慧罹罕見壺腹癌病逝 醫：出現3症狀應警覺

2019-10-17 22:35

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園

2019-10-18 00:23

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

2019-10-17 19:52

亞馬遜「活化石」為何不怕食人魚？原來關鍵在最強鱗片

2019-10-17 16:52

彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29

傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招

2019-10-17 13:52

普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52

一整年和松鼠博感情！攝影師靠這招成功拍到「輕功飛鼠照」

2019-10-17 19:46

全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26

嫁出去後哥哥想把衣櫥化妝台給女友 原PO：心裡不舒服

2019-10-17 20:28

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54

獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06

醫師：退化性關節炎不是老年人的專利

2019-10-17 15:09

北部有感地震 北捷列車一度暫停

2019-10-17 20:01

男子罹肺腺癌又轉移至腦部 放射治療「好神刀」救了他

2019-10-17 16:25

每日星座運勢／巨蟹發揮組織領導力　偏財運旺旺日

2019-10-18 00:00

維生素B吃過量 髖部骨折機率上升

2019-10-17 14:50

信義區百貨雙雄開戰 新光三越吸23萬人潮一天血拚10億

2019-10-17 15:08

2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起

2019-10-17 17:09

估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知

2019-10-17 16:42

「曲腿裸女」力拚「五裸女」 誰能創下常玉畫作紀錄

2019-10-17 22:41

女友拒絕幫忙付房貸被放生 網友：原PO還是單身就好

2019-10-17 19:15

夢見結婚不是吉兆！一解看似美夢卻象徵危險逼近的4個夢

2019-10-17 15:09

「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加

2019-10-17 11:42

西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細

2019-10-17 16:18

久坐不運動 當心最難瘦的腰內肉愈來愈厚

2019-10-17 14:56

兩份600元 士林夜市骰子牛傳坑客

2019-10-17 23:19

痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13

醫奉獎／骨科權威杜元坤 杜氏刀法獨步全球

2019-10-18 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top