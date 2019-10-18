台中降溫論壇登場 盧秀燕：任內拍板捷運路網

2019-10-18 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



熱島退燒大聯盟與台中市政府今上午舉行「台中降溫對策論壇」，聯盟發起人氣象專家彭啟明與台中市長盧秀燕對談，盧秀燕說，我們只有一個地球，對於熱島效應大家都要努力，台中市推動多項政策，在她任內要把台中捷運路網拍板定案；她再次重申，台中火力電廠要擴建2部燃氣機組，就要汰換4部燃煤機組。

聯合報願景工作室今年6月推出「都市在發燒」專題報導，探討都市熱島效應的衝擊與危害。氣象專家彭啟明、成大教授林子平與聯合報願景工作室合組熱島退燒大聯盟，先後拜訪6都市府，今天在台中市舉辦首場降溫對策論壇。

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盧秀燕致詞說，環境變化無處可逃，要長期投入，台中市與退燒大聯盟合作，要推動城市降溫，第一場論壇就選在台中市舉行，代表市府看重的程度；台中市有全國最大的火力發電廠，對於空汙、環境與熱島效應都有影響。

盧秀燕說，中火要擴建2部燃氣機組，唯一條件就是汰換燃煤機組，1部天燃氣機組汰換2部燃煤機組，空氣能換新，熱島也能改善；不能為了解決發電問題，要在台中又新增機組，台中市民用健康盡了國民義務，大家要共同分攤，「你要減我才給你加」。

盧秀燕強調，台中市人口全國第二，但目前還沒有捷運完工，在她任內要把台中捷運路網拍板，捷運綠線明年底完工，綠線延伸段、藍線與橘線也都在規劃與爭取，加上雙十公車政策明年上路，打造便捷的大眾運輸網路，可降低汽機車對環境的衝擊。