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氣象局：未來一周濕涼水氣多 浣熊颱風不影響台灣

2019-10-18 11:29聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

今年第20號颱風浣熊今天凌晨生成，以時速11公里速度，往西到西北西朝巴士海峽東側緩慢移動。中央氣象局表示，浣熊颱風未來發展有限，但會間接影響台灣天氣，未來一周是濕涼的天氣。

氣象局預報員陳建安表示，浣熊颱風未來移動的海域不利颱風發展，預測有減弱的趨勢，不會直接影響台灣。但周末颱風距離台灣距離近一些，伴隨東北風南下水氣多，北部、東北部的降雨會多一些。

氣象局表示，今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚稍涼，中南部地區日夜溫差大；今天桃園以北及台灣東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；明天北部及東北部地區有短暫陣雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

他表示，溫度大致沒有太大變化，未來一周台灣地區受到東北季風的影響，清晨各地溫度約20至24度，北台灣相對比較涼，白天高溫北部26至28度，花蓮台東地區28至30度，中南部地區相對晴朗，白天高溫有32至33度，中南部日夜溫差大。

陳建安也提醒民眾，由於沿海地區風力強，有八到九級強陣風，周末可達八到十級陣風，民眾要特別留意。

中央氣象局表示，浣熊颱風未來發展有限，但會間接影響台灣天氣，未來一周是濕涼的天氣...
中央氣象局表示，浣熊颱風未來發展有限，但會間接影響台灣天氣，未來一周是濕涼的天氣。本報資料照片
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颱風氣象局
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