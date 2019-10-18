氣象局：未來一周濕涼水氣多 浣熊颱風不影響台灣

2019-10-18 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



今年第20號颱風浣熊今天凌晨生成，以時速11公里速度，往西到西北西朝巴士海峽東側緩慢移動。中央氣象局表示，浣熊颱風未來發展有限，但會間接影響台灣天氣，未來一周是濕涼的天氣。

氣象局預報員陳建安表示，浣熊颱風未來移動的海域不利颱風發展，預測有減弱的趨勢，不會直接影響台灣。但周末颱風距離台灣距離近一些，伴隨東北風南下水氣多，北部、東北部的降雨會多一些。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

氣象局表示，今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚稍涼，中南部地區日夜溫差大；今天桃園以北及台灣東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；明天北部及東北部地區有短暫陣雨，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

他表示，溫度大致沒有太大變化，未來一周台灣地區受到東北季風的影響，清晨各地溫度約20至24度，北台灣相對比較涼，白天高溫北部26至28度，花蓮台東地區28至30度，中南部地區相對晴朗，白天高溫有32至33度，中南部日夜溫差大。