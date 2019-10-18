六、七成國中生蔬果吃不夠 近四成天天喝含糖飲

2019-10-18 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



國人從國中開始就有不夠健康的生活型態。衛福部國健署公布2018年「國中學生健康行為調查報告」，發現六到七成的學生每天未吃達「3蔬2果」，卻有近四成的學生每天至少喝1次含糖飲料；近八成的學生運動量未達世衛建議，逾七成的孩子天天久坐看電視、玩手遊超過兩小時。

衛福部國健署與地方衛生局每隔兩年進行一次國中生健康行為調查，去年度抽出具全國代表性的60所國中樣本學校，以不記名問卷了解學生的飲食情形、身體活動、生活狀況等指標，完訪5703名學生。

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調查顯示，在蔬果攝取方面，高達75.4%的學生每天吃不到3份蔬菜、7%有時一天吃不到1份；66.6%的學生每天吃不到2份水果，29.3%有時一天吃不到1份。

在不健康飲食攝取方面，34.6%的學生表示過去一周有一次以上在速食店消費，37.3%的學生每天至少喝一次非碳酸含糖飲料，13.4%每天至少喝一次碳酸飲料。

學生的身體活動量也不足，78%的學生並未一周運動三天、每次60分鐘，28.7%的學生通勤方式並非步行或騎單車；74.6%的孩子坦言每天花超過兩小時坐著看電視、打電腦或電動等。

國健署社區健康組研究員林真夙表示，蔬果富含維生素、礦物質及膳食纖維，有助腸胃蠕動、腸道益菌生長等，且蔬果中的植化素具抗癌效果。因此，國健署長期推廣每天至少吃3份蔬菜與2份水果，蔬菜1份大約是煮熟後半個飯碗的量、水果1份相當於拳頭大小。含糖飲料只有熱量、沒有營養，正在成長的孩子若缺乏碘、鈣、鐵等，可能影響骨骼與智力發展。

健康生活型態還包括多運動，林真夙表示，世衛建議青少年每天進行60分鐘中等強度以上活動，像是爬樓梯、球類、慢跑、游泳都很好；運動也可分成多次進行，通勤時多點步行、多爬樓梯均能計入。