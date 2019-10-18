為何會是我？不抽菸的他晚期肺癌轉移腸胃

2019-10-18 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



不抽菸、不喝酒，60多歲陳先生在得知罹患晚期肺腺癌時，驚慌失措，難以置信，頻問「為何會是我？」。由於癌細胞已經轉移至腹腔內器官，幾無食慾，只能打點滴補充營養，體力太差，無法持續化療。

儘管PD-L1生物標誌檢測結果不如預期，表現量低於50%，但家人不放棄希望，在醫師建議下，陳先生接受免疫療法，用藥一兩周，消化功能逐漸恢復，腸胃恢復蠕動功能。用藥迄今已經半年多，可正常吃東西，享受美食，他直說「這條命算是撿回來了！」

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高雄醫學大學附設醫院胸腔內科主任洪仁宇表示，健保今年4月起有條件給付免疫療法，提供800個名額。受限於經費，列出詳細給付條件，以肺癌為例，PD-L1檢測表現量需高於50%，約七成晚期肺癌患者就被卡住，沒有機會申請給付。

洪仁宇說，基於健保財務預算、投資成本回收等考量，可以接受健保給付標準嚴格。但從另一個角度來看，PD-L1表現量低於50%的癌友如使用免疫療法，也可能擁有不錯的治療效果，就跟陳先生一樣，這讓免疫療法給付陷入兩難。另外，還有些晚期肺癌病友沒有合適的檢體可供分析，一開始就被健保拒絕門外，相當無奈。

目前國內肺癌患者適用三種免疫治療藥物，一種需要檢測PD-L1表現量，兩種不用檢測。洪仁宇說，免疫療法給付入場券取得不易，如經濟能力許可或有私人保險，或可自費用藥給自己一個機會。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，基於癌友權益及人道考量，PD-L1檢測表現量高低，不應是免疫療法給付晚期肺癌患者的重要參考指標，如果健保財務允許，應該放寬給付標準，因為PD-L1檢測表現量偏低的癌友在使用免疫療法後，治療效果也可能不錯。

另外，賴基銘也建議，健保資源有限，但如有機會，仍希望政府明年度編列更多健保免疫治療預算，並鬆綁現行用藥綁定特定抗體檢測的限制，讓更多晚期肺癌患者也有機會取得健保免疫療法入場券。