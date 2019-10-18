桃機三航廈擬簡化設計 建築師：集流標原因之大成

2019-10-18 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



桃園機場擬更改第三航廈天花板設計，造成工程延宕。 圖／桃園機場公司提供 分享 facebook

國內公共工程流標雖然常見，不過，建築界卻把桃園機場第三航廈流標當成「最佳案例」。建築師、台大建築與城鄉所兼任教授呂欽文表示，找國際級好手設計，預算卻只比國內多一點，工期比蓋一所小學長一點而已，是沒有人敢進場承接的主要原因。他認為，不要壓縮工期，可以換取百年設計永續存在，交通部應該要好好思考。

桃機三航廈三度流標，桃園機場公司今將向交通部提出擬修改設計從簡的報告。呂欽文表示，第三航廈可說集流標原因之大成。它的預算大約只有學校等一般公共工程的三倍，一坪不到20萬，這樣的預算要用在國際級機場，實在偏低。

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其次他說，總營造面積是58萬平方米，是台北101大樓的兩倍，工期卻不到4年，比蓋一所小學稍微長一點而已，「工期時間這麼短，有人敢進場做嗎？」

至於交通部、桃機公司對外表示是桃機航廈過度設計，導致難以施作，將要求簡化設計。呂欽文表示，如果設計者過分，那應該要自我檢討，只是把設計圖攤開看，雲型天花板不過是幾個簡單的構件；號稱13萬個光點乍看挺嚇唬人的，但「雲型天花板的價金組成，只不過占了200多頁標單詳細表的半頁而已」，相當單純。

呂欽文表示，通常競圖的時候會要求必須要在預算內，但他去實際了解這個案子，發現是因為業者、也就是桃機公司等管理單位在競圖之後才加入很多新的需求，像是材料、規格要提高等等，導致預算往上調。

呂欽文說，業界對這個案子有許多討論，大家認為雲型天花板是獲選非常重要的一點，「如果拿掉了，這個設計案的價值就大大降低」。他說，這也涉及到主管單位如何看待設計，是設計的內涵精神跟創意的意義比較重要，還是準時完工、施工難易度呢？

呂欽文建議，為了準時開幕完工，工期緊，施工單位的成本當然增加，施工期若可延長，就可以有很大的幫助。他說，要不要緩個一、二年來換取近百年的設計永續存在，這關乎決策者的價值判斷。