堅果種子比食用油更健康 國健署提醒選擇無調味產品
2019-10-18 10:52
聯合報 記者羅真
／台北即時報導
堅果種子可提供油脂、脂溶性維生素與礦物質，取代食用油更健康，不過衛福部國健署提醒，市售的堅果種子往往調味過或油炸過，可能導致含糖、含鈉量偏高，如此對健康反而不利，因此應盡量選擇無調味的產品。
衛福部國健署在臉書粉絲專頁「國民健康署」上宣導，牛油、豬油、椰子油等飽和脂肪含量高的油品，對心血管健康較為不利，因此較建議選擇不飽和脂肪含量高且反式脂肪為「零」的油品，像是橄欖油、葵花油、大豆油等，每日食用約4-5茶匙內，並以低溫烹調。
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由於一般食用油皆經過精煉製成，微量營養素偏低，而原態堅果種子類食物富含脂肪，且含有維生素E及礦物質等營養素，因此國健署出版的「每日飲食指南」手冊建議，每餐宜攝取1茶匙（約一大拇指節的量）的無調味堅果種子，像是花生、腰果、芝麻、瓜子、核桃、杏仁、開心果與夏威夷豆等，其中黑芝麻更可補充豐富鈣質，是不喝乳品的人的好選擇之一。不過別因嘴饞攝取過量堅果種子，以免熱量也跟著超標。
衛福部國健署表示，買回家的堅果種子需密封存放，否則可能因為堅果種子容易氧化，而產生油耗味。
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