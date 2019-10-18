停電不再受困電梯 內政部要新電梯加裝小電池
2019-10-18 10:38
聯合報 記者張文馨
／即時報導
民眾搭乘電梯時若遇上停電就會受困，前年0815大停電，就同時發生多起民眾受困電梯事件。內政部日前通過建築技術規則修正案，未來新電梯都要加裝續電裝置，若發生停電，還有足夠電力可讓電梯進入最近樓層，並開門讓民眾脫困。
舉例來說，若突發停電時，電梯在五樓半，則電梯會自動啟動小電池，回到五樓並開門，避免乘客受困。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
除電梯新規定外，內政部日前部務會報通盤檢討建照申請相關流程，朝簡化流程方向辦理。未來超高層、大規模建築物及與地下公共運輸系統相連接的地下建築物，其中防火避難綜合檢討報告書經內政部指定之專業機構評定後，即送地方主管建築機關，核發建造執照，免再向內政部申請認可，以提升效率。
道路規範部分，內政部將建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，回歸整體都市計畫與區域計畫來規範，未來申請案如果經直轄市、縣(市)政府土地使用、交通影響評估、防災等事項審議同意者，得不受建築技術規則中道路寬度及臨接長度的限制，以加速建築物興建或改建。
內政部指出，因應時代變化，工廠倉儲類多採自動化經營模式，作業人員大幅減少，這次也修正工廠、倉庫衛生設備數量的計算方式，由申請人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數，製造業送請中央工業主管機關檢核，非製造業則改送請直轄市、縣（市）政府備查，讓衛生設備數量計算更合理，也符合實際的需求。
留言