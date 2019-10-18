獨／國內動物實驗首度證實 毛豆粉對控制體重有幫助

2019-10-18 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



毛豆的保健功效首度在國內動物實驗中獲得證實。台北醫學大學生藥所副教授莊國祥帶領的研究團隊與農委會高雄農改場旗南分場合作研究中顯示，毛豆凍乾粉末加入小鼠飼料後，攝食高脂飼料的小鼠體重獲得控制，對於控制體重、降低肥胖徵候群有幫助，未來有機會成新興保健產品。

莊國祥表示，這是一個四年期計畫，今年為最後一年，由農委會高雄農改場旗南分場提供各式各樣的毛豆粉末原料，作為實驗小鼠的飼料添加物原料。

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他表示，實驗過程中，並非每一種毛豆品種粉末產品都有效。最後得出的結果是，採用「高雄11號」毛豆製成的乾燥粉末做為小鼠飼料添加物，實驗結果最為明顯。無論是餵食30%單方毛豆粉產品，或15%的複方毛豆粉產品的小鼠，都控制了體重增加。

莊國祥說，實驗分為兩組，一組實驗老鼠餵食脂肪飼料；另一組則是在餵食的高脂肪飼料中添加了乾燥毛豆粉末。兩組老鼠餵食30天後發現，吃高脂肪飼料的小鼠體重增加了40%，成了肥胖鼠；但吃了添加乾燥毛豆粉的高脂肪飼料小鼠，體重降低了20%至30%，肥胖被抑制，體重趨近於正常鼠。實驗結果發現，添加一定比例的毛豆粉的小鼠飼料，能抑制體重增加。

莊國祥表示，除此之外，只吃高脂肪飼料的小鼠，還出現血糖偏高等肥胖代謝症候群，但若飼料添加了毛豆粉，血糖也會比較趨近正常值，對於脂肪肝的形成，也有明顯改善。