開眼界！全世界最長香蕉果串 新化林場千層蕉吸睛

2019-10-18 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



中興大學新化林場內一株千層蕉，無限花序一直向下延伸成長，已經超過150公分，因陽光雨水充足，還在繼續生長，林場指出在國外可以長到2、3公尺， 而且其實香蕉不是樹，是一種多年生草本植物，這株種源是農委會農業試驗所邱輝龍博士提供，去年3月份栽種，才一年就長得如此好，除栽培試驗外兼具觀賞及環境教育教學多用途。

新化林場指出，千層蕉（Musa chiliocarpa）就是千指蕉又稱象鼻蕉，原產地在印尼及馬來西亞等東南亞地區。它在開花的時候花序軸會一直向下延伸，有時同一個花序裡，下端的花還在開，但上方已經授粉完成的花朵則已發育成果實，所以常常可以看見花與果實同時存在的畫面，加上千層蕉的花序軸可以長達2到3公尺，甚至會一直長到貼近地面。

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場長吳佾鴻指出，千層蕉不是指有一千層香蕉，而是開花是層層疊疊的，一般都有1千多朵花以上，如果母株強健生長旺盛，可結1千多個香蕉果實，非常壯觀新奇，常引起遊客駐足觀賞。