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境外包機降低獎助門檻 10-11月韓國19架次包機飛花蓮

2019-10-18 09:57聯合報 記者董俞佳／即時報導

花蓮市公所與姐妹市韓國蔚山廣域市合作包機直航，昨天首航搭載韓國客121人，上午1...
花蓮市公所與姐妹市韓國蔚山廣域市合作包機直航，昨天首航搭載韓國客121人，上午11時降落花蓮航空站。圖／花蓮市公所提供
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為鼓勵航空公司及旅遊業者安排境外包機到花東地區，交通部觀光局9月底降低獎助門檻及提高補助，航空公司在10-11月間開出19架次韓國直航花蓮班機。

「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」修訂後，降低申請門檻並適度提高獎助金額，重要修訂內容包含：申請客座數門檻由每架次100人座降為50人座、提高每架次獎助金額協助補貼降落費及地勤費、延長獎助要點截止日至109年底；餘每架次客座數高於五成之入境包機旅客，超過五成部分，每位旅客可另增額補助新台幣之600元激勵獎助仍予保留。

交通部觀光局表示，花東地區受限地理位置，極易受鐵公路運輸能量影響。獎勵包機直航是各國鼓勵國際航公司開闢直航班機之慣行做法，加上行政院東部辦公室積極爭取，在國家發展委員會支持下，於2018年1月9日發布實施本包機獎助要點。

觀光局說，本次要點於今年9月26日修訂施行後，隨即收到航空公司提出本年10-11月韓國蔚山-花蓮1架次、仁川-花蓮15架次及釜山-花蓮3架次總共19架次韓國直飛花東之申請案件，顯見該花東包機獎助要點修訂後確實發揮鼓勵航空公司開出包機直航花東，將國際旅客直送花東地區、造福花東觀光產業功效。

韓國觀光
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