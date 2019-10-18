彭啟明：浣熊颱風不侵台 但周末可能帶來共伴效應降雨

2019-10-18 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



今年第20號颱風浣熊在今天凌晨被命名生成，氣象專家彭啟明說，雖然浣熊會減弱，不過要留意颱風接近巴士海峽南方接近呂宋島時，外圍較為暖濕水氣將北上，周六晚上到下周日、一可能會配合上東北風，新北市、基隆到宜蘭，或花蓮台東迎風面容易有地形降雨，有點類似大家常常熟知的共伴效應。

彭啟明在臉書指出，浣熊颱風移動速度不快，過去發展是消消長長，剛好接近到認定為颱風的門檻。預計未來發展過程中，將會受到東北風影響，環境風場不利於颱風發展，強度會減弱，加上導引氣流偏弱，最有可能會往巴士海峽偏呂宋島附近海域方向前進，大幅減弱消散的機會很高，對台灣較無直接的影響。

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他說，浣熊颱風會讓台灣東部及東北部水氣增加，有點類似大家常常熟知的共伴效應，只是降雨強度應該沒像大家記憶中釀災的共伴效應個案那麼強。

彭啟明表示，今天還是維持東北風的天氣，北部稍涼，迎風面雲量較多，有些地形短暫雨，周六晚上到下周日、一北東水氣稍多，偶有局部陣雨，中南部天氣仍穩定，短期內天氣尚未有太大改變。

至於還會不會有颱風，彭啟明說未來在西太平洋的海面上，仍然有颱風發展機會，不過這時颱風生成後，往西向菲律賓前進的機會較高，或有時直接往北往日本東方海面。