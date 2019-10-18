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輕颱浣熊生成 吳德榮：模擬路徑50次 對台灣無直接影響

颱風浣熊生成 吳德榮：對台灣無直接影響

2019-10-18 07:29聯合報 記者雷光涵／即時報導

中央氣象局說，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於18日2時發展為輕度颱風浣熊（國際命名NEOGURI）。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，其未來路徑對台灣無直接影響，可能會在接近呂宋島東北方海域，移速減慢、減弱為熱帶性低氣壓。

吳德榮說，最新（17日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次的模擬顯示，浣熊受太平洋高壓導引偏西移動，逐漸接近呂宋島東北方海域，因導引氣流減弱，移速減慢、路徑分歧；強度也將因垂直風切增大，而漸減弱成熱帶性低氣壓；50次的模擬路徑、對台灣皆無影響。

今天的天氣方面，他說，今天水氣減少，大台北、東半部為多雲、零星降雨的機率也降低，主要在北海岸、北部山區及東北部；桃園以南為晴時多雲、早晚涼；中南部白天微熱，午後南部山區有局部短暫降雨的機率。各地氣溫：北部19至28度、中部20至31度、南部20至32度、東部19至30度。

但吳德榮說明天至下周四（19至24日）受東北風影響，水氣增多；整體而言、北台灣再轉濕涼；北部、東半部有局部短暫雨的機率，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼；午後南部山區有局部短暫降雨的機率。

中央氣象局指出，今天東北風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴的天氣，僅午後中南部山區有小範圍短暫陣雨；各地晨間偏涼，各地低溫約21至24度，白天北台灣及花東高溫約27至29度，中南部高溫仍有31、32度，日夜溫差較大。

另外，東北風偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，其中基隆北海岸容易有突發性大浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於18日2時發展為輕度颱風浣熊（國際命名NE...
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於18日2時發展為輕度颱風浣熊（國際命名NEOGURI）。圖／中央氣象局提供
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吳德榮氣象局高溫颱風
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