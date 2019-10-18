終於等到了！YouBike 2.0將於11月進入台大校園
2019-10-18 00:23
聯合報 記者馮靖惠
／即時報導
YouBike 2.0即將進入台灣大學。台大表示，台大和台北市政府交通局合作「台北市公共自行車租賃系統營運管理-YouBike2.0試辦計畫案」，預定於108年11月於台大校總區、水源校區、長興宿舍區等區域館舍周邊提供共享自行車運具，將有助於減少校內私人自行車廢棄與閒置數量，也讓城市綠色運輸服務網更加便捷。
根據台大學生會資料，預計畫分13區、96個站點、1120至1500個車柱，投入約五百輛公共自行車。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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台大總務處事務組將於10月18日（星期五）下午2點到4點，在行政大樓第一會議室舉辦說明會，公布相關細節。
台北市將試推YouBike2.0版，以前一個站體最少設15柱，升級2.0後5柱就可設置，且使用太陽能接電，設站地點與數量可更靈活調整。2.0版車輛也會有GPS功能，車輛上還會有多功能車機系統，包含借還車操作等，而付費方式除了電子票證，將新增其他電子支付方式。
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