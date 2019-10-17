兒童文學作家幸佳慧辭世 鄭麗君：感謝她深愛所有孩子

2019-10-17 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



兒童文學作家幸佳慧16日辭世，文化部長鄭麗君聞訊表示萬分不捨，並對幸佳慧以文字及具體行動深愛著所有孩子，致上衷心的感謝與敬佩。文化部晚間發出新聞稿表示，鄭麗君代表文化部感謝幸佳慧對兒童文學的貢獻，對兒童權益及人權議題之關懷，文化部將呈請總統褒揚。

鄭麗君表示，幸佳慧的熱情、行動力和赤子之心，是我們共同的楷模，也是孩子們最珍貴的愛與啟蒙之光，我們將帶著幸佳慧的故事及滿滿的愛與祝福繼續前進，繼續為每一位孩子而努力。

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幸佳慧 1973 年出生，英國新堡大學兒童文學博士，投入兒童文學翻譯、創作、評論及研究。她的行動與論述廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題，創作作品類別多元，並且關懷社會及人權議題，著有「親愛的」、「透明的小孩：無國籍移工兒童的故事」。幸佳慧亦成立台南市葫蘆巷讀冊協會，致力推廣閱讀，並建立全國兒童圖書館聯盟網站，將閱讀推廣理念延伸到台灣各個角落。