普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



司機員尤振仲出庭。記者羅建旺／攝影 分享 facebook 去年10月21日台鐵普悠瑪6432列車翻覆釀18人死亡，台鐵周六晚間將於台東車站舉辦追思會，台鐵產業工會今晚先在台北車站大廳舉辦「普悠瑪對年追思晚會」，立委黃國昌及當時駕駛列車的司機員尤振仲出席，尤振仲除再次致歉，也表示他周六不會參加台鐵辦的追思會，他說，他不認為追思會可讓家屬走出傷痛，對於台鐵稱將透過追思會記取教訓也不以為然，呼籲台鐵成立基金會，才能好好照顧傷者與家屬

尤振仲說，台鐵在歷經造橋、大里事件後，記取教訓了嗎？普悠瑪事故將滿周年，台鐵制度面有改革嗎？他說，沒有任何一名台鐵駕駛願意開一台「暴斃的列車」出去，身為駕駛員又何其忍心讓旅客受傷？他說，面對傷痛要療癒真的很難，從事發當時他接受檢調偵訊，他就一直希望立刻還原事時、找出真相。

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尤振仲說，交通部長林佳龍一直希望他能提出更多證據，但台鐵三天內就把所有現場回復原狀，他不曉得哪一個國家發生如此重大的事故，可以在這麼短的時間內恢復原狀「三天內就已經毀跡滅證了，又怎能提出證據呢？」他說，很多話在他心裡吞了一年，不說是因為他很愛台鐵，台鐵是他工作20多年的地方，就像他第二個家，他也一直希望台鐵可誠實面對社會大眾，但事發一年不是如此。

尤振仲表示，他總覺得蔡英文總統及行政院前院長賴清德、交通部前部長吳宏謀與台鐵聯手演出一場「世紀之秀」，因為三天內就定調，賴清德當時居然還搭車比ＯＫ。他說，18位罹難者沒有白白犧牲，他們讓台灣成立運安會、不再暴露於高風險，也讓大家知道原來台鐵有裝遠端監視系統、但普悠瑪沒裝，更揭發許多不為人知的黑暗面，例如料件缺失、人力不足。

尤振仲說，台鐵鼎盛時期有26000人，現在只剩下13000人，幾乎一人要從事兩人的工作，台鐵班次卻沒減少。他也點名林佳龍，他說，林佳龍上任時說自己不是交通幫、所以沒包袱，但對此說法，他現在感到失望，畢竟今天只有交通部才能監督好台鐵局。

他說，台鐵很多制度面都要改革，就像當時在羈押交保庭時，法官說要從調度、應變、交接、管控、機械故障，為何會造成失速，他認為法官有先見之明，但檢調單位卻不是朝這方向做，「既然說調度沒有問題，為何不把當天行控中心的監視畫面調出來給大家看呢？」他說，甚至錄音檔兩個調度員都知道車輛故障嚴重，居然還用「保庇可開到花蓮」，讓他納悶，「那以後台鐵要發車，是不是要請王彩樺唱保庇再開？」

他說，司機員是沒有擅自停車的權力，「為何我一路求援？我也很希望把車子排除故障，但我所得到的就是不行。」甚至機車長不會接觸到旅客，居然福隆站長以為他說「旅客誤乘、要求停車」。最後他說，他要感謝的人太多了，「雖然外傷好了，心卻殘了。」但他希望活下來的人更愛自己，「希望亡者安息、傷者平安、生者堅強」。