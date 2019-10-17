兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



獲今年金鼎獎特別貢獻獎的兒童文學作家幸佳慧昨（16）日因罹患壺腹癌病逝，享年46歲。其先生及姊姊今天透過她的臉書發文表示，「我們最愛的阿慧，昨天在睡夢中離開我們了。」

1973年生的幸佳慧為英國新堡大學兒童文學博士，2010年學成後在台南成立葫蘆巷讀冊協會，並長期從事兒童文學創作、推廣、研究與翻譯。日前獲今年金鼎獎特別貢獻獎，因罹患壺腹癌，行政院長蘇貞昌還提前頒獎給她。幸佳慧甚至曾在臉書寫下「主治醫師說我可能領不到金鼎獎」。

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對此，長庚醫院一般外科主任葉俊男表示，壺腹的位置在膽管和胰管交會處，在十二指腸的第二段。葉俊男表示，其表現和手術方式和胰臟癌類似，若罹患壺腹癌由於腫瘤會阻塞膽管和胰管，膽汁淤積無法流入十二指腸，因此黃疸是最常見的症狀。通常以胰十二指腸切除手術（Whipple手術）為主要治療方式。

但葉俊男表示，壺腹癌相較於胰臟癌較容易發現，且預後較好。他表示，若是出現反覆黃疸、黑便、食慾不振，就可能要往罹患壺腹癌的方向考慮。