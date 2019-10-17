普悠瑪對年追思晚會 尤振仲呼籲台鐵公布調查

相關新聞
普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府2019-10-17 20:52
兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意2019-10-17 20:36
地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級2019-10-17 19:52
北部有感地震 北捷列車一度暫停2019-10-17 20:01
《與惡》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？2019-10-17 09:46
連槓18期「威力彩」號碼出爐 頭獎上看6.3億元2019-10-17 21:18
恐衝擊鳥類生態 布袋港風力發電環評要重考2019-10-17 19:10
兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了2019-10-17 19:08
抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽2019-10-17 18:19
寶寶尿布一片粉紅色嚇壞媽媽 急問醫生是不是血尿2019-10-17 18:06
打鼾風險大 專家：配戴正壓呼吸器2019-10-17 17:31
痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好2019-10-17 17:13
估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知2019-10-17 16:42
牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北2019-10-17 16:35
西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細2019-10-17 16:18
登革熱新北樹林群聚再增一例 七旬翁無症狀有傳染力2019-10-17 16:15
兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎2019-10-17 15:36
菲男左臉被腫瘤吞噬 跨海求醫重獲笑容2019-10-17 15:29
醫師：退化性關節炎不是老年人的專利2019-10-17 15:09
新北樹林又增1例登革熱 菜園設警示牌9里列防治範圍2019-10-17 14:56
久坐不運動 當心最難瘦的腰內肉愈來愈厚2019-10-17 14:56
維生素B吃過量 髖部骨折機率上升2019-10-17 14:50
「無恐懼退休學」 勞退教母教管錢2019-10-17 14:39
自認胃潰瘍是小病 只靠止痛藥良性變惡性2019-10-17 14:25
「盼孩子別像我揹80萬學貸」 兒少脫貧帳戶人數破萬2019-10-17 14:20
超商回收廢電池 抵消費加碼兩周2019-10-17 14:18
乾眼症治療現曙光 抗體眼藥水證明有效2019-10-17 14:12
太神奇！把空氣、水變柴油 這艘船獲華沙發明展大獎2019-10-17 14:09
傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招2019-10-17 13:52
健保署率團赴菲 傳授雲端資訊科技2019-10-17 12:54
新手爸爸睪丸變硬 及時就醫查出罹癌2019-10-17 12:22
腦中風年輕化 突出現口齒不清等症狀的民眾要小心2019-10-17 12:18
乾癬患者自行停藥 連洗3個月精油澡病況惡化2019-10-17 11:53
回收廢電池 超商可抵消費金額加碼兩周2019-10-17 11:49
「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加2019-10-17 11:42
在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員2019-10-17 11:23
立委指楊逵手稿被中研院扣住 擬移交台灣文學館典藏2019-10-17 11:14
台日研究證實 肝癌晚期標靶藥物加栓塞治療存活率升26%2019-10-17 11:14
北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩2019-10-17 10:18
熱門文章
揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題2019-10-17 09:00
兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了2019-10-17 19:08
北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩2019-10-17 10:18
全家新服務 開戶、戶籍謄本複本申請到超商一指搞定2019-10-17 16:40
十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例2019-10-17 15:32
小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開2019-10-17 10:38
影／調皮幼獅背後偷襲 母獅嚇到四腳朝天2019-10-17 08:48
好市多進潮牌帽！官網價「差2倍多」 網友瘋狂求代購2019-10-17 11:03
好市多刷卡買百元土雞 她回家卻驚見單價6000多元2019-10-17 12:48
地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級2019-10-17 19:52
傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招2019-10-17 13:52
抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽2019-10-17 18:19
亞馬遜「活化石」為何不怕食人魚？原來關鍵在最強鱗片2019-10-17 16:52
每日星座運勢／雙魚學以致用好日子 感情生活多元2019-10-17 00:00
全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材2019-10-16 21:41
影／上萬隻「鯊魚近親」群游！攝影師巧遇一路跟拍2019-10-17 08:51
環境不利颱風發展 吳德榮：熱低壓可能減弱消失2019-10-17 07:34
陌生男子硬要合照 雪莉害怕躲桌下...搭訕越了線 就是騷擾2019-10-17 10:36
想早睡卻睡不著？女人學7招「對抗初老」2019-10-16 22:16
雙魚喜歡幻想、牡羊心理有事！容易分心5個星座是他們2019-10-17 09:44
全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲2019-10-17 15:26
【我見我思】梁純綉／侍親兩樣情2019-10-17 06:00
重溫兒時好滋味！全家「77乳加霜淇淋」搶先上市2019-10-17 12:33
觀光客比率低 故宮南院購票率只剩1成2019-10-16 23:43
【親子之間】洪雪芬／冰室前嫌2019-10-17 06:00
微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」2019-10-17 20:02
一整年和松鼠博感情！攝影師靠這招成功拍到「輕功飛鼠照」2019-10-17 19:46
【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／香港愛情故事2019-10-17 06:00
牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北2019-10-17 16:35
「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加2019-10-17 11:42
兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意2019-10-17 20:36
男子罹肺腺癌又轉移至腦部 放射治療「好神刀」救了他2019-10-17 16:25
西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細2019-10-17 16:18
北部有感地震 北捷列車一度暫停2019-10-17 20:01
取暖必備！ Mister Donut「波堤獅帽帽毯」這天開賣2019-10-17 01:18
2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起2019-10-17 17:09
回收廢電池 超商可抵消費金額加碼兩周2019-10-17 11:49
維生素B吃過量 髖部骨折機率上升2019-10-17 14:50
一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐2019-10-17 19:14
痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好2019-10-17 17:13
留言