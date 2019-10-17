親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

外送員車禍頻傳 「熊貓」出新招讓網友無言

北部有感地震 北捷列車一度暫停

2019-10-17 20:01聯合報 記者翁浩然／即時報導

今天晚上7點44分花蓮縣東方發生規模5.4有感地震，台北捷運列車約在晚間7點45分停駛約2分後，慢速行駛與進站，列車內則廣播發生有感地震暫停行駛。

【相關閱讀】


‧ 地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

今天晚上7點44分花蓮縣東方發生規模5.4有感地震，台北捷運列車約於45分停駛約...
今天晚上7點44分花蓮縣東方發生規模5.4有感地震，台北捷運列車約於45分停駛約2分後，慢速行駛與進站。記者翁浩然／攝影
分享
今天晚上7點44分花蓮縣東方發生規模5.4有感地震，台北捷運列車約於45分停駛約...
今天晚上7點44分花蓮縣東方發生規模5.4有感地震，台北捷運列車約於45分停駛約2分後，慢速行駛與進站。記者翁浩然／攝影
分享

列車地震捷運
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

普悠瑪翻覆將一年 司機員再度出面批蔡政府

2019-10-17 20:52

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

2019-10-17 19:52

《與惡》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

2019-10-17 09:46

連槓18期「威力彩」號碼出爐 頭獎上看6.3億元

2019-10-17 21:18

普悠瑪對年追思晚會 尤振仲呼籲台鐵公布調查

2019-10-17 20:25

恐衝擊鳥類生態 布袋港風力發電環評要重考

2019-10-17 19:10

兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08

抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽

2019-10-17 18:19

寶寶尿布一片粉紅色嚇壞媽媽 急問醫生是不是血尿

2019-10-17 18:06

打鼾風險大 專家：配戴正壓呼吸器

2019-10-17 17:31

痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13

估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知

2019-10-17 16:42

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細

2019-10-17 16:18

登革熱新北樹林群聚再增一例 七旬翁無症狀有傳染力

2019-10-17 16:15

兩個不同世代的女人 會擦出什麼火花？ 藍心湄 X 9m88 雙面摩登女郎

2019-10-17 15:36

菲男左臉被腫瘤吞噬 跨海求醫重獲笑容

2019-10-17 15:29

醫師：退化性關節炎不是老年人的專利

2019-10-17 15:09

新北樹林又增1例登革熱 菜園設警示牌9里列防治範圍

2019-10-17 14:56

久坐不運動 當心最難瘦的腰內肉愈來愈厚

2019-10-17 14:56

維生素B吃過量 髖部骨折機率上升

2019-10-17 14:50

「無恐懼退休學」 勞退教母教管錢

2019-10-17 14:39

自認胃潰瘍是小病 只靠止痛藥良性變惡性

2019-10-17 14:25

「盼孩子別像我揹80萬學貸」 兒少脫貧帳戶人數破萬

2019-10-17 14:20

超商回收廢電池 抵消費加碼兩周

2019-10-17 14:18

乾眼症治療現曙光 抗體眼藥水證明有效

2019-10-17 14:12

太神奇！把空氣、水變柴油 這艘船獲華沙發明展大獎

2019-10-17 14:09

傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招

2019-10-17 13:52

健保署率團赴菲 傳授雲端資訊科技

2019-10-17 12:54

新手爸爸睪丸變硬 及時就醫查出罹癌

2019-10-17 12:22

腦中風年輕化 突出現口齒不清等症狀的民眾要小心

2019-10-17 12:18

乾癬患者自行停藥 連洗3個月精油澡病況惡化

2019-10-17 11:53

回收廢電池 超商可抵消費金額加碼兩周

2019-10-17 11:49

「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加

2019-10-17 11:42

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:23

立委指楊逵手稿被中研院扣住 擬移交台灣文學館典藏

2019-10-17 11:14

台日研究證實 肝癌晚期標靶藥物加栓塞治療存活率升26%

2019-10-17 11:14

北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩

2019-10-17 10:18
看更多

熱門文章

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08

北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩

2019-10-17 10:18

全家新服務 開戶、戶籍謄本複本申請到超商一指搞定

2019-10-17 16:40

十年溝通突破檢疫關卡 台灣芭樂獲准輸美成亞洲首例

2019-10-17 15:32

小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開

2019-10-17 10:38

影／調皮幼獅背後偷襲 母獅嚇到四腳朝天

2019-10-17 08:48

好市多進潮牌帽！官網價「差2倍多」 網友瘋狂求代購

2019-10-17 11:03

好市多刷卡買百元土雞 她回家卻驚見單價6000多元

2019-10-17 12:48

地牛翻身！東部海域規模5.4地震 宜蘭最大震度3級

2019-10-17 19:52

傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招

2019-10-17 13:52

抗氧化水果冠軍是它 吃一顆抵18條香腸亞硝酸鹽

2019-10-17 18:19

亞馬遜「活化石」為何不怕食人魚？原來關鍵在最強鱗片

2019-10-17 16:52

每日星座運勢／雙魚學以致用好日子　感情生活多元

2019-10-17 00:00

全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材

2019-10-16 21:41

影／上萬隻「鯊魚近親」群游！攝影師巧遇一路跟拍

2019-10-17 08:51

環境不利颱風發展 吳德榮：熱低壓可能減弱消失

2019-10-17 07:34

陌生男子硬要合照 雪莉害怕躲桌下...搭訕越了線 就是騷擾

2019-10-17 10:36

想早睡卻睡不著？女人學7招「對抗初老」

2019-10-16 22:16

雙魚喜歡幻想、牡羊心理有事！容易分心5個星座是他們

2019-10-17 09:44

全球最美女人是她！打敗性感「梅拉」、泰勒絲

2019-10-17 15:26

【我見我思】梁純綉／侍親兩樣情

2019-10-17 06:00

重溫兒時好滋味！全家「77乳加霜淇淋」搶先上市

2019-10-17 12:33

觀光客比率低 故宮南院購票率只剩1成

2019-10-16 23:43

【親子之間】洪雪芬／冰室前嫌

2019-10-17 06:00

微風廣場「億級」大戶出手 信義店再現「貴公子經濟」

2019-10-17 20:02

一整年和松鼠博感情！攝影師靠這招成功拍到「輕功飛鼠照」

2019-10-17 19:46

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／香港愛情故事

2019-10-17 06:00

牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35

「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加

2019-10-17 11:42

兒童文學家幸佳慧罹壺腹癌辭世 醫：反覆黃疸要注意

2019-10-17 20:36

男子罹肺腺癌又轉移至腦部 放射治療「好神刀」救了他

2019-10-17 16:25

西雅圖摻混是被騙還是蓄意？拆解台灣咖啡豆供應鏈看仔細

2019-10-17 16:18

北部有感地震 北捷列車一度暫停

2019-10-17 20:01

取暖必備！ Mister Donut「波堤獅帽帽毯」這天開賣

2019-10-17 01:18

2019華航線上旅展開跑 全航線促銷來回最低3,096元起

2019-10-17 17:09

回收廢電池 超商可抵消費金額加碼兩周

2019-10-17 11:49

維生素B吃過量 髖部骨折機率上升

2019-10-17 14:50

一天23萬人衝信義周年慶都在買啥？新光三越熱銷榜出爐

2019-10-17 19:14

痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top