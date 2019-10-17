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恐衝擊鳥類生態 布袋港風力發電環評要重考

2019-10-17 19:10聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署專案小組今日審查布袋港風力發電計畫環評初審，由於計畫地址位於保護區，又監測到保育鳥類黑翅鳶、紅尾伯勞，但開發單位台電對當地生態、噪音影響調查不夠詳盡，要求補正再審。

布袋港年平均風速每秒4.6公尺，有潛力發展風力發電。為配合政府再生能源政策及確保供電穩定，台電規畫在布袋港設置3布風機，彼此間距約320公尺，總裝置容量不超過10ＭＷ。

根據環境調查，沒記錄到保育類哺乳類、爬蟲類物種，但鳥類有保育類黑翅鳶、紅尾伯勞，當車輛進出跟噪音振動會有驅離動物的情形，且鄰近國家級重要濕地，應注意風機設置後對鳥類的影響。

台電認為，風機數量僅3部，開發規模小，兼具也有320公尺，這段期間監測到的也只有黑翅鳶3隻、紅尾伯勞2隻，種類、隻數均不多，九成飛行高度都低於25公尺以下。

為減緩生態衝擊，台電承諾，會在施工期間持續對鳥類生態監控，加強施工人員生態教育訓練，限制工區車輛行進速度；未來營運除了持續監測以外，還會在部分風機塔頂裝設航空警示燈，並配合機組巡檢，確認風力機組下方有無鳥類撞擊情況。

不過，環評委員認為，此開發案僅設置3部風機，可貢獻的發電量不高，但開發地址位於朴子溪河口濕地、好美寮濕地中間，風機運轉也會影響鳥類活動，但環評報告對當地生態及鳥類遷徙的監測資料仍有不足，若真的對鳥類習性有影響，建議傾向不要開發。

台電則表示，希望可以建立全台風場資料，布袋港規畫案剛好在嘉義最南邊，對資料收集有一定幫助。最後環評委員決議補件再審，台電應補充秋冬季節、日夜間鳥類雷達調查數據，調查營運對鳥類影響，並提出減輕措施；以及補充噪音評估、極端氣候防災資料。

黑翅鳶示意圖。 圖／農委會水土保持局台中分局提供
黑翅鳶示意圖。 圖／農委會水土保持局台中分局提供
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台電環評濕地
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