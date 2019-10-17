兒童文學家幸佳慧癌末辭世 俠女阿慧到天上去了

2019-10-17 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



兒童文學作家幸佳慧。 圖／取自幸佳慧臉書 分享 facebook 獲今年金鼎獎特別貢獻獎的兒童文學作家幸佳慧，昨天(16日)辭世。其先生和姊姊在其臉書上公布此一噩耗。家人表示，基於幸佳慧的意願，不設靈堂，也不舉辦公開告別式，讓一切從簡。

幸佳慧臉書上寫著，幸佳慧昨天在睡夢中辭世，「雖然不捨，但她從此自由自在，無病無痛，有永恆的愛與喜樂和她同在。」家人表示，這段時間以來，大家給她滿滿的愛與關懷，她都收到了。如果還有話想對她說，可以直接在臉書留言給她。

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「俠女阿慧能到處放火和點燃小小火苗，少不了你們的支持」，家人表示，她總是心心念念著讀者及朋友們，在天上的她想必也很愛讀大家的留言，「如果想為她做些什麼，就將她已經在做的或想要做的事，繼續下去」。

幸佳慧於兒童文學翻譯創作與評論者，2010年學成後，在台南成立葫蘆巷讀冊協會，並接手經營台南市立圖書館總館的兒童閱覽室，成為台灣第一起公共圖書館委外案例。她不僅著作等身，更積極在全國各縣市推廣閱讀，演講一年百餘場。

幸佳慧獲知金鼎獎得獎消息時，已經罹癌。她擔心自己等不到這個獎，行政院院長蘇貞昌還邀請幸佳慧到行政院，親手頒贈此獎給她。當時行政院表示，幸佳慧女士的行動與論述多以台灣為對象，廣泛涉及多元文化、轉型正義、性別平等、土地認同、兒童權益等議題，其作品不因為以兒童為對象而自我設限，敢於挑戰與碰觸台灣社會走向公平正義過程中的各種議題，讓每個看似困難的題目，都能找到一條與兒童溝通的渠道，實踐了一場發生於兒童文學領域內的閱讀社會運動。