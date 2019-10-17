打鼾風險大 專家：配戴正壓呼吸器

2019-10-17 17:31 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



台灣有高達72％的人有睡眠呼吸中止症，國人對睡眠呼吸中止症的認識卻很缺乏。(Photo by Creative Commons) 分享 facebook 全台打鼾人口超過1千萬，但睡眠呼吸中止症的診斷盛行率卻只有0.49％，然而睡眠呼吸中止症竟易增加心臟血管疾病風險！有鑑於此，台灣睡眠醫學學會欲推廣睡眠障礙疾病意識，讓國人能夠天天睡好覺，增進生活品質。

台灣睡眠醫學學會與廠商合作，透過問卷及居家睡眠檢測，為上萬民眾完成睡眠的風險評估。統計發現，高達72％的人有輕重程度不一的睡眠呼吸中止症，但實際接受長期追蹤治療者僅4分之1。

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長庚睡眠中心主任莊立邦醫師表示，打鼾可能是服用酒精、藥物造成的，也有可能是因為脖圍過長(>40公分)或下巴和鼻子的形狀較異常人，前者只是暫時性的，後者則會使人長期白天注意力不集中、頭痛、嗜睡等等。

睡眠技師洪曉菁表示，大部分未治療睡眠呼吸中止症的患者，普遍認為睡眠呼吸中止症不嚴重，說明國人對於該症的病識感相當缺乏。基隆長庚耳鼻喉科主治醫師李宜展說，阻塞型睡眠呼吸中止症未治療，將增加心臟血管疾病風險，其中腦中風 1.6倍、高血壓2.9倍、心肌梗塞5倍。

目前睡眠呼吸中止症的治療方式主要有三種：手術、止鼾牙套、正壓呼吸器等。正壓呼吸器目前無健保給付，市價約5萬到6萬不等。

睡眠醫學學會理事長李學禹醫師呼籲，面對睡眠呼吸中止症，應該早期診斷、全能治療與長期追蹤。睡眠品質好，除了提升生活品質，還能延年益壽。

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