痛風喝梅子汁可改善？ 醫：多喝水最好

2019-10-17 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



秋天到了，又是吃蟹的季節。然而有些人在大啖螃蟹後，卻因為高普林而引發痛風症狀。坊間流傳喝梅子汁可以改善痛風，但是醫師表示，沒有研究實證喝梅子汁可改善痛風，最好的方式還是吃藥改善。

高雄醫學院免疫風濕內科主任蔡文展表示，痛風是一種極度疼痛的關節炎，因為痛的時候來去如風而得名。由於痛風是因體內的普林代謝異常，導致高尿酸血症，使尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，造成關節腫脹和變形。

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對於坊間流傳喝梅子汁身體會代謝產生鹼性物質，進而鹼化血液及尿液可以改善痛風。蔡文展表示，臨床上醫師確實會開碳酸氫鈉藥片來鹼化尿液，讓尿酸溶解於鹼性溶液中，較容易排出。但他表示喝梅子汁是否真的會讓尿液呈現鹼性，以及是否真的能夠改善痛風，都沒有經過實證。