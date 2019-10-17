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寶寶尿布一片粉紅色嚇壞媽媽 急問醫生是不是血尿

2019-10-17 18:06聯合新聞網 綜合報導

一打開尿布以為寶寶出現血尿，嚇壞了媽媽。圖擷自兒科女醫師艾蜜莉
一打開尿布以為寶寶出現血尿，嚇壞了媽媽。圖擷自兒科女醫師艾蜜莉
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日前一名媽媽幫寶寶換尿布時，一打開尿布發現寶寶的尿液呈現淡淡的粉紅色，誤以為是「血尿」讓媽媽非常擔心，於是著急的向醫師詢問，之後才發現原來寶寶是因為吃了紅肉火龍果，所以尿液才呈現粉紅色，虛驚了一場。

近日歐醫師在臉書「兒科女醫師艾蜜莉」分享，門診的一位媽媽打開手機相簿詢問她，「這是不是血尿？」媽媽表示，之前有幾次打開孩子尿布時嚇壞了她，以為是生了什麼病，怎麼會突然尿出血，但在經過媽媽仔細回想後，才發現是在孩子吃了紅肉火龍果後才發生，是虛驚一場。

歐醫師表示，寶寶尿布上的並不是真的血尿，而所謂的血尿是尿液檢體經離心後，在高倍顯微鏡下有>5顆紅血球。成因有，「遺傳性腎炎 (通常會有家族史)、「腎絲球腎炎」、「尿路感染、結石」、「藥物 (例如結核病用藥會讓尿液顏色橘橘的)」、「尿路構造異常」、「自體免疫疾病」、「其他腎臟疾病」、「還有一種是劇烈運動、受傷後造成橫紋肌溶解，產生的肌球蛋白尿，不是真的血尿」等幾種。

歐醫師也提到，血尿的發生率不高，大約1~2%。她更表示，多數兒童血尿是良性的，只要排除上述構造異常、系統性疾病，後續只需定期追蹤。

血尿醫師火龍果
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