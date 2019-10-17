寶寶尿布一片粉紅色嚇壞媽媽 急問醫生是不是血尿
2019-10-17 18:06聯合新聞網 綜合報導
日前一名媽媽幫寶寶換尿布時，一打開尿布發現寶寶的尿液呈現淡淡的粉紅色，誤以為是「血尿」讓媽媽非常擔心，於是著急的向醫師詢問，之後才發現原來寶寶是因為吃了紅肉火龍果，所以尿液才呈現粉紅色，虛驚了一場。
近日歐醫師在臉書「兒科女醫師艾蜜莉」分享，門診的一位媽媽打開手機相簿詢問她，「這是不是血尿？」媽媽表示，之前有幾次打開孩子尿布時嚇壞了她，以為是生了什麼病，怎麼會突然尿出血，但在經過媽媽仔細回想後，才發現是在孩子吃了紅肉火龍果後才發生，是虛驚一場。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
歐醫師表示，寶寶尿布上的並不是真的血尿，而所謂的血尿是尿液檢體經離心後，在高倍顯微鏡下有>5顆紅血球。成因有，「遺傳性腎炎 (通常會有家族史)、「腎絲球腎炎」、「尿路感染、結石」、「藥物 (例如結核病用藥會讓尿液顏色橘橘的)」、「尿路構造異常」、「自體免疫疾病」、「其他腎臟疾病」、「還有一種是劇烈運動、受傷後造成橫紋肌溶解，產生的肌球蛋白尿，不是真的血尿」等幾種。
歐醫師也提到，血尿的發生率不高，大約1~2%。她更表示，多數兒童血尿是良性的，只要排除上述構造異常、系統性疾病，後續只需定期追蹤。
留言