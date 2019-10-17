估80萬人罹睡眠呼吸中止症 九成受隱形殺手威脅卻不知

2019-10-17 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



隱形殺手睡眠呼吸中止症已嚴重威脅國人健康，醫學會估計台灣全人口患有睡眠呼吸中止症恐達80萬人，但僅有一成民眾確診，即使已確診實際接受長期追蹤治療者僅四分之一，醫師警告，阻塞型睡眠呼吸中止症未治療，不僅是影響睡眠品質，更可能因此增加心臟血管疾病風險，甚至可能因長期睡眠不足，增加交通或工安事故死亡率。

台灣睡眠醫學學會今發布最新睡眠呼吸中止症疾病風險評估，耗時兩年針對免費居家睡眠檢測約8500人進行調查，其中有超過八成的人未接受治療或未持續治療。

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睡眠技師洪曉菁表示，大部分未治療睡眠呼吸中止症的患者幾乎是以「生活作息不受影響」、「沒時間回診」，拒絕接受治療，說明國人對於睡眠呼吸中止症的病識感相當缺乏。

基隆長庚耳鼻喉科主治醫師李宜展表示，阻塞型睡眠呼吸中止症未治療，將增加腦中風1.6倍風險、高血壓增2.9倍風險、心肌梗塞風險甚至高達5倍。長庚睡眠中心主任莊立邦更分享，因呼吸道塌陷阻塞導致，患者為順利呼吸會不斷清醒，造成白天精神不濟，曾有患者因此在高速公路行車打盹，撞上分隔島。

今年43歲的黃先生因為夜夜打鼾，讓身為職能治療師的黃太太積極為枕邊人預約居家睡眠檢測，發現其患有睡眠呼吸中止症。經醫師建議試用了正壓呼吸器。

他表示，過去睡眠品質很不好，經常在五、六點醒來後就無法入眠，每天都需午休補眠，不然根本撐不到下班。試戴正壓呼吸器後最明顯的感覺就是，從白天持續到晚上精神都很好，根本不用睡午覺，也不會像過去一樣呵欠連連。

睡眠呼吸中止症最大的表徵就是打鼾。多數人認為睡眠呼吸中止症是年長者與肥胖者才容易罹患的病，但事實不然。莊立邦表示，脖圍超過40公分、下巴較後縮和鼻型較扁者都可能提高風險。