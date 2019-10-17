牛五花套餐只要50元！「燒肉LIKE」10月19日進軍新北

2019-10-17 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



來自東京、自今年4月首度登台的單人燒肉店「燒肉LIKE」，將於10月19日進軍新北，於Global Mall新北中和開幕全台第二間分店。店內不僅新推出限定的「燒肉LIKE咖哩兒童餐」，另外還將推出「牛五花套餐只要50元」的開幕慶祝優惠，另外還有消費滿300享9折、再加送9折優待券的方案。

燒肉LIKE最大的特色，就是提供有個人用的烤肉爐，讓獨自前來用餐的民眾，也能輕鬆品嚐烤肉。即將開設的「燒肉LIKE中和環球店」為台灣第2間、全球第17間店鋪。店內延續日本設計，共提供有12席單人座位、28席雙人座位，以及9席3人座位，合計共49席座位，方便個人獨享或是親友團聚。

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另外燒肉LIKE也與咖哩塊品牌House共同開發出「燒肉LIKE特製咖哩醬」，選用24種香辛料配方的日本馬德拉斯咖哩粉，搭配新鮮蘋果、台灣在地龍眼蜜，再加上焦糖洋蔥，具有濃厚香甜的層次感。全台店舖均有販售，單點價80元。燒肉LIKE中和環球店也獨家推出「燒肉LIKE咖哩兒童餐」，以特製咖哩醬搭配櫛瓜、紅椒、玉米筍、地瓜、蓮藕等蔬菜，增添孩童的用餐選擇。