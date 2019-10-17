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男子罹肺腺癌又轉移至腦部 放射治療「好神刀」救了他

2019-10-17 16:25聯合報 記者黃寅／台中即時報導

一名62歲男性咳嗽有痰超過半年，且近來常頭暈、走路不穩，就醫診斷切片證實竟是肺腺癌末期，且癌細胞隨血液轉移至腦部與肝臟，以致於壓迫腦神經導致行動失調。為免腫瘤增大，患者接受「好神刀」放射治療，療程結束後腦腫瘤完全消失，同時搭配化療，目前控制良好。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科醫師鍾娜娜指出，這名男性過去有抽菸習慣，也有癌症家族史，沒想到檢查出罹患肺腺癌末期，且腦內出現兩顆約1公分大的腫瘤。

她說，轉移性腦瘤是所有腦內腫瘤中最常見的型態，其中，肺癌更是所有癌症中，最容易轉移到腦部的癌別，發生率約30%至40%。一般，2公分內的單顆轉移性腦瘤可以透過立體定位放射治療受到控制，若大於2.5公分的轉移性腦瘤，則建議先以手術切除，再輔以放射治療，如腦腫瘤為多發性造成臨床症狀，則建議給予全腦放射治療。

考量該患者當時已多重轉移，雖然腦瘤約1公分，但分別位於大腦及小腦，其身體狀況並不適合手術治療，而且肺癌基因檢測並無基因突變，使用標靶藥物療效不佳，只能接受化學治療，故經與患者溝通後，選擇接受放射治療，追蹤治療效果十分正面。

鍾娜娜指出，好神刀並非實體可見的手術刀，而是用於放射治療的「快速全影像導航直線加速器」，治療前僅需15秒即可完成腫瘤部位電腦斷層掃描影像，再透過AI人工智慧，精準判讀腫瘤位置，執行放射治療。整個治療過程大幅降低到100秒內，不僅減少輻射影響範圍，副作用減少，也可大幅減輕患者的心理壓力及增加舒適度。

男患者經連續治療10天後，追蹤磁振掃描影像檢查顯示腦部腫瘤已完全消失，頭暈症狀也大幅改善，步態恢復正常，讓家人安心不少。

鍾娜娜提醒，雖然患者期別上屬於癌症末期，但臨床上仍有不少案例經適當治療後，有良好的預後，能提升生活品質。民眾萬一發生轉移性腦瘤也千萬不要灰心，只要積極配合治療，還是有機會可以使腫瘤消失，繼續朝戰勝癌症的目標邁進。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科醫師鍾娜娜指出，雖然罹患末期癌症，但臨床上仍有不少案例...
亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科醫師鍾娜娜指出，雖然罹患末期癌症，但臨床上仍有不少案例經適當治療後，預後良好，能提升生活品質。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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腫瘤患者癌症
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