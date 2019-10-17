登革熱新北樹林群聚再增一例 七旬翁無症狀有傳染力
新北樹林區菜園群聚燒不停，衛福部疾管署今公布，新北市新增1例本土登革熱病例，為居住樹林區彭厝里70多歲男性，他雖然沒有出現任何症狀，是擴大疫調成功揪出。提醒民眾，約七成登革熱感染者不會出現任何症狀，因此，積極清理積水容器，避免孳生病媒蚊，才是防治登革熱根本之道。
疾管署副署長羅一鈞表示，隨著新北樹林區菜園群聚接連再冒新個案後，衛生單位針對菜園周邊高風險區，匡列700多名住民拓大疫情調查，起初是針對有症狀接觸者採血。
近日開始對頻繁出入菜園，但無症狀者抽血檢查。今日新增無症狀個案就是在10月15日採檢，因檢出登革熱抗體陽性於昨日晚間確診，其同住接觸者目前皆無疑似症狀。
個案近期未出國，個案平時活動地以樹林區彭厝里住家及坡內里高風險菜園為主，依樹林區疫情現況研判，其於該菜園感染的可能性較高，為該菜園群聚第5名確診個案。
羅一鈞表示，目前樹林區疫情熱點周圍積水容器幾乎已清理完畢，新北市政府從昨起針對菜園周圍三路段立防蚊警示牌，雖非封鎖區，不會限制民眾進入，但希望藉此提高住民警覺性。
其實登革熱無症狀者比想像中常見，遭病媒蚊叮咬後，十人中八人都是無症狀帶原者，只有兩人會出現症狀，但即使有症狀，超過五成患者不會出現骨骼痛、肌肉痠痛等典型症狀，難以判斷。
前衛生署疾病管制局長蘇益仁提醒，台灣不論都會鄉鎮蚊媒密度高，社區只要出現病毒帶原者，疫情就可能遍地開花，籲民眾主動落實孳生源清除工作。
今年截至目前國內累計99例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。羅一鈞表示，衛生單位接獲通報後，已前往個案彭厝里住家周邊進行疫情調查，預計明日執行孳生源清除及化學防治工作。
另針對坡內里高風險菜園及周邊持續進行孳生源調查、化學防治及居民健康監測，本群聚社區監測將持續至11月11日。再次呼籲，民眾應加強落實雨後環境巡視與積水容器清理，避免孳生病媒蚊；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。
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