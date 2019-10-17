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登革熱新北樹林群聚再增一例 七旬翁無症狀有傳染力

2019-10-17 16:15聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

新北樹林區菜園群聚燒不停，衛福部疾管署今公布，新北市新增1例本土登革熱病例，為居住樹林區彭厝里70多歲男性，他雖然沒有出現任何症狀，是擴大疫調成功揪出。提醒民眾，約七成登革熱感染者不會出現任何症狀，因此，積極清理積水容器，避免孳生病媒蚊，才是防治登革熱根本之道。

疾管署副署長羅一鈞表示，隨著新北樹林區菜園群聚接連再冒新個案後，衛生單位針對菜園周邊高風險區，匡列700多名住民拓大疫情調查，起初是針對有症狀接觸者採血。

近日開始對頻繁出入菜園，但無症狀者抽血檢查。今日新增無症狀個案就是在10月15日採檢，因檢出登革熱抗體陽性於昨日晚間確診，其同住接觸者目前皆無疑似症狀。

個案近期未出國，個案平時活動地以樹林區彭厝里住家及坡內里高風險菜園為主，依樹林區疫情現況研判，其於該菜園感染的可能性較高，為該菜園群聚第5名確診個案。

羅一鈞表示，目前樹林區疫情熱點周圍積水容器幾乎已清理完畢，新北市政府從昨起針對菜園周圍三路段立防蚊警示牌，雖非封鎖區，不會限制民眾進入，但希望藉此提高住民警覺性。

其實登革熱無症狀者比想像中常見，遭病媒蚊叮咬後，十人中八人都是無症狀帶原者，只有兩人會出現症狀，但即使有症狀，超過五成患者不會出現骨骼痛、肌肉痠痛等典型症狀，難以判斷。

前衛生署疾病管制局長蘇益仁提醒，台灣不論都會鄉鎮蚊媒密度高，社區只要出現病毒帶原者，疫情就可能遍地開花，籲民眾主動落實孳生源清除工作。

今年截至目前國內累計99例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市7例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。羅一鈞表示，衛生單位接獲通報後，已前往個案彭厝里住家周邊進行疫情調查，預計明日執行孳生源清除及化學防治工作。

另針對坡內里高風險菜園及周邊持續進行孳生源調查、化學防治及居民健康監測，本群聚社區監測將持續至11月11日。再次呼籲，民眾應加強落實雨後環境巡視與積水容器清理，避免孳生病媒蚊；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

疾管署防疫人員至新北市樹林區彭厝里本土登革熱個案住家周邊進行孳生源查核。圖／疾管...
疾管署防疫人員至新北市樹林區彭厝里本土登革熱個案住家周邊進行孳生源查核。圖／疾管署提供
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登革熱疫情
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