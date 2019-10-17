菲男左臉被腫瘤吞噬 跨海求醫重獲笑容

2019-10-17 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



來自菲律賓、26歲的麥可（Michael Mahusay）左臉長出約12公分的良性「牙骨質纖維瘤」，不但不敢見人，巨大腫瘤更幾乎「吞噬」麥可的半張臉，影響咀嚼、吞嚥功能，甚至眼睛和鼻子被擠壓變形。今年6月麥可跨海來台，在花蓮慈濟醫院進行手術，順利切除腫瘤，也讓他重獲笑容。

麥可回憶起以前的生活，表示4年多來腫瘤愈來愈大，幾乎吃掉半個臉，臉也因此變得畸形，不僅求職一直碰壁，就連女友也帶著兒子離開他，更要用頭巾包著臉才敢出門。幸好遇見一位餐廳老闆願意收留並提供吃住，讓他在餐廳工作。在菲律賓的慈濟志工發現麥可腫瘤狀況，建議他要盡快接受手術，麥可決定到花蓮慈濟醫院切除腫瘤。

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花蓮慈濟醫院副院長、耳鼻喉科醫師陳培榕表示，腫瘤影響範圍太大，每一刀都要特別謹慎，尤其腫瘤已侵犯顏面骨頭，甚至從左側上顎鼻竇已經影響鼻中膈，如果腫瘤不完全切除，一定會復發，幸好腫瘤相當完整，移除順利。整形外科為麥可重建被腫瘤吃掉的顴骨、上顎鼻竇與上顎齒槽骨，首次手術時間就長達19個小時。

主治醫師李俊達說，重建須取小腿腓骨與肌肉，補麥可的下眼眶與上顎位置，要加上骨板固定下眼眶外；為配合上顎齒槽骨的形狀，整形外科團隊將筆直的小腿腓骨切成3段，折成彎曲的形狀，彎曲分裂處就用骨釘、骨板做銜接，讓上下牙齦的咬合能正常吻合。