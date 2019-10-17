醫師：退化性關節炎不是老年人的專利
2019-10-17 15:09
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
「我才49歲，平常又有運動，怎麼會得退化性關節炎！」八點檔女星梁佑南平時有重訓習慣，原以為膝蓋疼痛只是運動傷害，沒想到持續2個月，就醫才發現竟是退化性關節炎。醫師指出，年齡只是退化性關節炎其中的一個危險因子，隨著運動姿勢不正確、體重超標，退化性關節炎已經不再是老年人的專利。
中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展表示，人的關節，尤其是膝關節一年活動100萬次，頻繁使用的代價便是關節退化。他指出，根據衛福部統計，台灣人膝關節退化的盛行率15%，等於每6.5個人中就有1人就受關節疼痛之苦。
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高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓表示，民眾對於退化性關節炎有不少迷思，以為退化性關節炎是老化的過程，只有老年人才會有此症狀。他表示，關節軟骨退化磨損、關節內潤滑液變少，進而形成骨刺、關節骨變形都是退化性關節炎。因此任何破壞軟骨的行為都可以能關節退化，年齡只是其中一個危險因子，例如曾經因打籃球造成十字韌帶受傷，也可能讓年輕人得到退化性關節炎。
陳崇桓也表示，許多民眾會自行使用消炎止痛藥來緩解關節炎，甚至以為換人工關節就能一勞永逸，這些都是錯誤觀念。他表示消炎止痛藥是「治標不治本」，只能減緩疼痛，無法延緩疾病惡化的進程。另外，人工關節雖然可以有效改善症狀，但陳崇桓說人工關節適用在重度且較年長的患者，正值中壯年的患者，長期使用後仍需要再次置換。他建議還是先以復健、藥物治療等保守治療來控制病情，另外也可服用葡萄糖胺作為補充療法，補充細胞間質的重要成分，減少因膝關節窄化而造成關節疼痛和退化的問題。
許多退化性關節炎患者因為痛就不敢動，但是陳崇桓表示，輕微的活動有助於減緩疼痛和僵硬症狀，尤其以股四頭肌的訓練最重要。並且要趕快諮詢骨科或風濕科醫師，接受復健和藥物治療，才能有效改善退化性關節炎的症狀。
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