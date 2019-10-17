久坐不運動 當心最難瘦的腰內肉愈來愈厚

2019-10-17 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



久坐已經成現代人常態，長期下來體態也會出現影響，鮪魚肚、腰內肉統統都會出現，醫師表示，脂肪若是長期堆積在腹部，容易影響身體代謝，導致血液三酸甘油酯濃度、血糖升高，增加心血管疾病、糖尿病等風險，建議民眾應避免久坐，增加控制飲食、加強運動以避免心血管疾病上身。

根據2018國民健康署年報，國內18歲以上的成人，身體質量指數（BMI）在24以上，體重過重及肥胖比例達47.1%。即使BMI在正常範圍，但男性腰圍超過90公分，女性超過80公分，皆被稱為「肥胖」。

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開業診所醫師殷紹閔表示，體脂肪可分為內臟脂肪及皮下脂肪，內臟脂肪分布在腹腔內，用於保護內臟，身體會優先將吸收的醣類、油脂轉化成內臟脂肪，現代人長期久坐，而多吃少動，大部分脂肪就會累積在腹部。

殷紹閔表示，內臟脂肪可以藉由飲食控制和運動逐漸消除，但是皮下脂肪難以透過運動鍛鍊。辨別皮下脂肪，只要用手可直接捏出一塊肉就是皮下脂肪的範疇，常見的部位如小腹、後腰、側腰、手臂、副乳、腋下、後背、大腿內側、膝蓋內側等，最難消滅的皮下脂肪莫過於腰間肉，主要是運動難以直接針對側腰部肌群訓練。

最好的方法則是避免腰內肉出現，殷紹閔建議民眾，應避免久坐、作息不正常，攝取高糖分食物，若是已經嚴重到無法透過減肥改善，也可尋求整型外科幫助。