維生素B吃過量 髖部骨折機率上升

2019-10-17 14:50 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期研究發現，常見的維生素B6跟B12若食用過量，會增加髖部骨折機率，因此必須遵照每日攝取建議量食用。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

維生素B6跟B12增加髖部骨折機率！維生素對身體有益，因此許多人會食用營養補充品補充維生素，但食用過量可能會造成反效果。近期研究發現，常見的維生素B6跟B12若食用過量，會增加髖部骨折機率，因此必須遵照每日攝取建議量食用，而這個量會因性別、年齡等有所差異。

根據《每日醫學新聞》與《Medical Xpress》報導，過去發表過利用6837位參與者的資料進行二手分析的研究，該研究發現了食用含維生素B6與B12營養補充品者，髖部骨折的危險性較高。為進一步了解兩者間的關係，研究人員取得護士健康研究中7萬5864筆停經婦女的資料，了解他們的飲食習慣、健康狀況、食用那些營養補充品、休閒活動、BMI等等之後，進行分析。

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研究人員發現，20年當中，有2304例與癌症或重大創傷均無關的髖部骨折病例，並表示，食用大量含維生素B的營養補充品的婦女，髖部骨折機率高了0.5倍。

但若是透過飲食而非營養補充品攝取大量維生素B，則不會有上述狀況。目前仍不清楚維生素B6與B12造成髖部骨折機率上升的原因，但研究人員猜測可能與食用過量B6產生的副作用有關。

有些專家認為過量的維生素B6會伴隨神經症候群的產生，例如共濟失調（影響協調性）、肌肉張力下降等等，而這些症狀會讓髖部骨折更容易發生。也有理論說明，過量的維生素B6會抵消雌激素對類固醇受體的調節作用，加速骨質流失。至於B12對髖部骨折扮演的角色，目前仍未得出具體的結論。

雖然該研究的樣本數涵蓋了數千名女性，並分析了她們20年來的數據，不過仍有其限制。研究人員無從得知這些女性是否在生病之後才服用營養補充品，也未能確定B6及B12造成髖部骨折機率增加的確切原因。

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