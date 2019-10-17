自認胃潰瘍是小病 只靠止痛藥良性變惡性

2019-10-17 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



胃痛是個籠統的名詞，造成胃部不適，不只是胃本身，也可能是膽囊、十二指腸等處。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年約60歲的伯伯長期有胃潰瘍病史，自認胃潰瘍是小病，胃痛也不願就醫，認為只要吃止痛藥就能舒緩何必就醫。但止痛藥愈吃愈多，直到上腹部嚴重疼痛到影響日常生活，做胃鏡才發現胃有多處潰瘍，且切片後竟已癌變。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，胃痛是個籠統的名詞，造成胃部不適，不只是胃本身，也可能是膽囊、十二指腸等處，但民眾比較認識胃，上腹部疼痛時常以為是胃痛惹禍。

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同樣會造成上腹部疼痛的胃潰瘍，部分情況確實可透過消炎止痛藥獲得舒緩，但也只是暫時，加上多數的消炎止痛藥屬於非類固醇消炎藥會傷胃，患者長期忽視胃潰瘍，只靠止痛藥舒緩，原本良性的胃潰瘍也可能變成惡性。

朱光恩說，造成胃潰瘍的原因，常常是飲食習慣不佳、生活壓力大導致，胃中含有幽門螺旋桿菌也是造成胃潰瘍的一大因素，其餘像是常吃消炎止痛藥也容易引發。

朱光恩呼籲民眾千萬別輕忽胃痛，自行服用胃藥後，疼痛仍持續出現就得警惕狀況不單純，此時又加上食欲不振、體重下降、解黑便等，就應立即就醫。他提醒，胃潰瘍的患者早期發現都能獲得很好的治療，後續應要定期做胃鏡檢查，平時也得減少吃辣、飲酒、醃漬品等刺激性食物，才能降低疾病發生。