巨大腫瘤佔滿左臉 菲籍男跨海變臉重生

2019-10-17 14:28 中央社 花蓮縣17日電



來自菲律賓的麥可才26歲，左臉一顆12公分巨大腫瘤，影響咀嚼、吞嚥，也導致臉部變形，今年跨海到花蓮求醫，歷經9次手術，成功變臉重生，他開心說，終於可以大口呼吸、吃飯。

麥可（Michael Mahusay）4年前發現左臉長出牙骨質纖維瘤，雖是良性纖維骨性病，但一年比一年更大，幾乎吃掉他的左臉，他激動落淚說，腫瘤不但影響外觀，吃飯跟說話都困難，戴著頭巾才敢出門，女友帶著兒子離開他，只有一位餐廳老闆願意收留他，給他工作，提供吃住。

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直到106年9月，慈濟菲律賓人醫會在P. GuevarraElementary School舉辦義診活動，慈濟志工擔心麥可臉上的腫瘤繼續增生，經過醫療諮詢建議手術切除，麥可也決定來到花蓮慈濟醫院接受治療。

今年6月麥可抵達花蓮慈院，院長林欣榮召集下，耳鼻喉科、整形暨重建外科、眼科、影像醫學部、臨床病理科、麻醉部、護理部等醫護團隊共同制定醫療計畫。

耳鼻喉科醫師陳培榕副院長表示，牙骨質纖維瘤基本上超過5公分就算大，像麥可超過10公分的腫瘤算是非常巨大，近十幾年來，花蓮慈院大約完成過將近10例的個案。

陳培榕指出，腫瘤影響範圍太大，包括顏面骨頭、左上顎鼻竇、鼻中隔，且位置深，造成多處骨頭遭擠壓破壞，手術過程要克服出血問題，若沒清除乾淨，有復發可能，每一刀都要特別謹慎。

腫瘤切除後，由整形外科接力進行眼眶顴骨複合區結構重建，重建被腫瘤吃掉的顴骨、上顎鼻竇與上顎齒槽骨，首次手術時間就長達19個小時。

主治醫師李俊達說，大破壞後的重建，是手術的關鍵，要維持受損器官功能和外觀，取小腿的腓骨與肌肉拼湊被腫瘤吃掉留下巨大傷口，血管則用腿骨血管接到頸部血管，確定吻合、不會漏血，也不會栓塞，整個皮瓣、骨頭才可以活，手術才算成功。

歷經4個月、9次手術治療，麥可以新臉重生，院方今舉行記者會，分享他的變臉過程，麥可面帶笑容，感謝慈濟醫院的協助，他說，終於可以大口呼吸、吃飯，最想趕快回家鄉找工作，養活自己，照顧7歲的兒子。