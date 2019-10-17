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太神奇！把空氣、水變柴油 這艘船獲華沙發明展大獎

2019-10-17 14:09聯合報 記者張錦弘／即時報導

2019第十13屆波蘭華沙國際發明展，清晨傳回捷報，台灣代表團共獲得3鉑金、19金、14銀、3銅，在25國總成績排名世界第二，僅次於地主國。

領軍波蘭的中華創新發明學會理事長吳智堯表示，波蘭發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，由波蘭總統授權，波蘭專利局等共同主辦。今年共德國、韓國、加拿大、俄羅斯、中國等25個國，超過400多件作品參賽，台灣代表團共有48件作品參加，最後總成績僅次於地主國，名列第二。

台灣獲獎作品最吸睛的，是由空軍航空技術學院教授徐子圭上校和屏東科大校長戴昌賢合作，成功開發出一艘能把「空氣」、「水」變出「柴油」的船。以20噸的大型油輪為例，由台灣出海到南極半年來回，光靠海水和空氣，就能帶回滿滿20噸的柴油，號稱「綠能科技諾亞方舟」的「具風光浪耦合能源擷取及潔淨能源動力系統船舶」，一舉拿下大會最高榮譽的鉑金獎榮耀。

有「國軍發明王」的之稱，曾獲總統蔡英文親自接見表揚的徐子圭，直言多年來各項綠能開發，就是為了做出這艘綠能船。有別於傳統綠能產業都是儲存電能，這套系統是儲存高壓空氣作為動能，船艦由風、太陽及海浪擷取能源的一項創新系統，不只生成電能，並可由空氣中擷取的二氧化碳與海水電解的氫反應，藉由海浪能及太陽熱能運作，產生高壓空氣震波交互作用及解離，反應生成乙二醚（柴油）及甲醇。

獲得金牌獎的雲林科技大學機械系師生吳益彰、陳泓瑋、高思穎設計出品結合推桿式輪椅和電動輔助輪椅各自優勢的「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」。碩一生高思穎說，傳統手推式輪椅會造成使用者手腕運動傷害，且只能以手掌摩擦輪圈達到煞車效果；然而一般電動輪椅笨重不易收納，外出距離受到電力限制。因此設計出舊有輪椅裝上此模組設計，即能變身成具有推桿驅動之電動輔助輪椅，不但省力且保有原輪椅之收納功能，搭配碟煞在使用上更方便安全。

空軍航空技術學院教授徐子圭上校研發的「綠能科技諾亞方舟」，獲今年波蘭華沙國際發明...
空軍航空技術學院教授徐子圭上校研發的「綠能科技諾亞方舟」，獲今年波蘭華沙國際發明展鉑金獎。圖／中華創新發明學會提供
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雲林科大機械系師生吳益彰、陳泓瑋、高思穎設計的「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅...
雲林科大機械系師生吳益彰、陳泓瑋、高思穎設計的「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」，獲今年波蘭華沙國際發明展金牌獎。圖／中華創新發明學會提供
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波蘭發明展
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