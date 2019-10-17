太神奇！把空氣、水變柴油 這艘船獲華沙發明展大獎
2019-10-17 14:09
聯合報 記者張錦弘
／即時報導
2019第十13屆波蘭華沙國際發明展，清晨傳回捷報，台灣代表團共獲得3鉑金、19金、14銀、3銅，在25國總成績排名世界第二，僅次於地主國。
領軍波蘭的中華創新發明學會理事長吳智堯表示，波蘭發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，由波蘭總統授權，波蘭專利局等共同主辦。今年共德國、韓國、加拿大、俄羅斯、中國等25個國，超過400多件作品參賽，台灣代表團共有48件作品參加，最後總成績僅次於地主國，名列第二。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
台灣獲獎作品最吸睛的，是由空軍航空技術學院教授徐子圭上校和屏東科大校長戴昌賢合作，成功開發出一艘能把「空氣」、「水」變出「柴油」的船。以20噸的大型油輪為例，由台灣出海到南極半年來回，光靠海水和空氣，就能帶回滿滿20噸的柴油，號稱「綠能科技諾亞方舟」的「具風光浪耦合能源擷取及潔淨能源動力系統船舶」，一舉拿下大會最高榮譽的鉑金獎榮耀。
有「國軍發明王」的之稱，曾獲總統蔡英文親自接見表揚的徐子圭，直言多年來各項綠能開發，就是為了做出這艘綠能船。有別於傳統綠能產業都是儲存電能，這套系統是儲存高壓空氣作為動能，船艦由風、太陽及海浪擷取能源的一項創新系統，不只生成電能，並可由空氣中擷取的二氧化碳與海水電解的氫反應，藉由海浪能及太陽熱能運作，產生高壓空氣震波交互作用及解離，反應生成乙二醚（柴油）及甲醇。
獲得金牌獎的雲林科技大學機械系師生吳益彰、陳泓瑋、高思穎設計出品結合推桿式輪椅和電動輔助輪椅各自優勢的「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」。碩一生高思穎說，傳統手推式輪椅會造成使用者手腕運動傷害，且只能以手掌摩擦輪圈達到煞車效果；然而一般電動輪椅笨重不易收納，外出距離受到電力限制。因此設計出舊有輪椅裝上此模組設計，即能變身成具有推桿驅動之電動輔助輪椅，不但省力且保有原輪椅之收納功能，搭配碟煞在使用上更方便安全。
留言