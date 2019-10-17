乾眼症治療現曙光 抗體眼藥水證明有效

2019-10-17 14:12 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



最新研究發現，含有合併抗體的眼藥水對治療乾眼症可能有效。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

乾眼症新解方！乾眼症是相當常見的眼睛疾病，因為無法製造足夠淚液等原因，導致眼睛不適、角膜破皮等現象，嚴重者甚至會感到疼痛、畏光，或造成視力障礙。最新研究發現，含有合併抗體的眼藥水對治療乾眼症可能有效。

根據《每日醫學新聞》報導，過去研究中，研究人員發現嗜中性球（免疫細胞的一種）會製造細胞外陷阱，將細菌困在細胞外，並將其摧毀。但在患乾眼症的狀況下，嗜中性球製造的細胞外陷阱會觸發自身抗體的產生，該自身抗體稱為抗瓜氨酸化蛋白質抗體，會破壞自己體內的蛋白質。

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研究人員認為，抗瓜氨酸化蛋白質抗體會導致發炎，讓乾眼症更加難治。因此，研究人員研發出新的眼藥水，該眼藥水中含抗體，能夠去除抗瓜氨酸化蛋白質抗體。研究人員利用人類免疫球蛋白製造出合併抗體加入眼藥水，並先在老鼠身上試驗確認沒問題後，開始對人體進行實驗。

實驗找了27位乾眼症症狀不同的參與者，讓一半的參與者點含合併抗體的眼藥水，另一半則點未含合併抗體的眼藥水。點眼藥水的頻率是每天兩次，持續8週。參與者接著被要求填問卷，讓研究人員了解他們在實驗之前、進行中、過後，分別有那些症狀，以便研究人員評估他們角膜受損的狀況，並分析他們眼球表面，發炎的生物標記之水平。

根據《Medical Xpress》報導，結果發現，使用含抗體的藥水對乾眼症治療相當有幫助。使用含抗體眼藥水的參與者在經過8週後，與控制組比起來，眼角膜損傷明顯減少，乾眼症症狀也有明顯改善。除此之外，經過研究人員分析，使用含抗體眼藥水的參與者，眼球表面發炎的生物標記也減少了。

不過研究人員表示，目前研究仍初始階段，參與者人數較少，不過結果相當樂觀，因為使用含抗體的眼藥水過後，參與者的角膜狀況明顯改善，而直到目前為止的試驗也證明，該眼藥水有效且安全。

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