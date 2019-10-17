親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

空軍宣布 尋獲少校何子雨失事2040幻象戰機「黑盒子」

乾眼症治療現曙光 抗體眼藥水證明有效

2019-10-17 14:12台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

最新研究發現，含有合併抗體的眼藥水對治療乾眼症可能有效。 圖／聯合報系資料照片
最新研究發現，含有合併抗體的眼藥水對治療乾眼症可能有效。 圖／聯合報系資料照片
分享

乾眼症新解方！乾眼症是相當常見的眼睛疾病，因為無法製造足夠淚液等原因，導致眼睛不適、角膜破皮等現象，嚴重者甚至會感到疼痛、畏光，或造成視力障礙。最新研究發現，含有合併抗體的眼藥水對治療乾眼症可能有效。

根據《每日醫學新聞》報導，過去研究中，研究人員發現嗜中性球（免疫細胞的一種）會製造細胞外陷阱，將細菌困在細胞外，並將其摧毀。但在患乾眼症的狀況下，嗜中性球製造的細胞外陷阱會觸發自身抗體的產生，該自身抗體稱為抗瓜氨酸化蛋白質抗體，會破壞自己體內的蛋白質。

研究人員認為，抗瓜氨酸化蛋白質抗體會導致發炎，讓乾眼症更加難治。因此，研究人員研發出新的眼藥水，該眼藥水中含抗體，能夠去除抗瓜氨酸化蛋白質抗體。研究人員利用人類免疫球蛋白製造出合併抗體加入眼藥水，並先在老鼠身上試驗確認沒問題後，開始對人體進行實驗。

實驗找了27位乾眼症症狀不同的參與者，讓一半的參與者點含合併抗體的眼藥水，另一半則點未含合併抗體的眼藥水。點眼藥水的頻率是每天兩次，持續8週。參與者接著被要求填問卷，讓研究人員了解他們在實驗之前、進行中、過後，分別有那些症狀，以便研究人員評估他們角膜受損的狀況，並分析他們眼球表面，發炎的生物標記之水平。

根據《Medical Xpress》報導，結果發現，使用含抗體的藥水對乾眼症治療相當有幫助。使用含抗體眼藥水的參與者在經過8週後，與控制組比起來，眼角膜損傷明顯減少，乾眼症症狀也有明顯改善。除此之外，經過研究人員分析，使用含抗體眼藥水的參與者，眼球表面發炎的生物標記也減少了。

不過研究人員表示，目前研究仍初始階段，參與者人數較少，不過結果相當樂觀，因為使用含抗體的眼藥水過後，參與者的角膜狀況明顯改善，而直到目前為止的試驗也證明，該眼藥水有效且安全。

【更多精采內容，詳見

乾眼症
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招

2019-10-17 13:52

「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加

2019-10-17 11:42

維生素B吃過量 髖部骨折機率上升

2019-10-17 14:50

在外商做業務月入5萬 3個理由讓他想轉行當全職外送員

2019-10-17 11:23

《與惡》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

2019-10-17 09:46

菲男左臉被腫瘤吞噬 跨海求醫重獲笑容

2019-10-17 15:29

醫師：退化性關節炎不是老年人的專利

2019-10-17 15:09

新北樹林又增1例登革熱 菜園設警示牌9里列防治範圍

2019-10-17 14:56

久坐不運動 當心最難瘦的腰內肉愈來愈厚

2019-10-17 14:56

「無恐懼退休學」 勞退教母教管錢

2019-10-17 14:39

自認胃潰瘍是小病 只靠止痛藥良性變惡性

2019-10-17 14:25

「盼孩子別像我揹80萬學貸」 兒少脫貧帳戶人數破萬

2019-10-17 14:20

超商回收廢電池 抵消費加碼兩周

2019-10-17 14:18

太神奇！把空氣、水變柴油 這艘船獲華沙發明展大獎

2019-10-17 14:09

健保署率團赴菲 傳授雲端資訊科技

2019-10-17 12:54

新手爸爸睪丸變硬 及時就醫查出罹癌

2019-10-17 12:22

腦中風年輕化 突出現口齒不清等症狀的民眾要小心

2019-10-17 12:18

乾癬患者自行停藥 連洗3個月精油澡病況惡化

2019-10-17 11:53

回收廢電池 超商可抵消費金額加碼兩周

2019-10-17 11:49

立委指楊逵手稿被中研院扣住 擬移交台灣文學館典藏

2019-10-17 11:14

台日研究證實 肝癌晚期標靶藥物加栓塞治療存活率升26%

2019-10-17 11:14

北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩

2019-10-17 10:18

響應文化日 國家廣播文物館今天及20日免費入館

2019-10-17 10:11

晚上不涼、暴雨變日常 5張圖表看台灣氣候變遷

2019-10-17 10:07

氣象局：熱低壓成颱機率偏低 但周末東部水氣增

2019-10-17 10:06

蔥價回跌還是貴！蔥農：氣候穩定11月後價格回穩

2019-10-17 09:45

47歲女眼皮長紅紫斑還擴到脖胸 罹皮肌炎常誤為濕疹

2019-10-17 09:39

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

環境不利颱風發展 吳德榮：熱低壓可能減弱消失

2019-10-17 07:34

乳癌手術中做放療 雙和醫院：減少後續奔波

2019-10-16 23:55

醫病天地／受傷手泡血水 豬販感染豬鏈球菌

2019-10-16 23:52

觀光客比率低 故宮南院購票率只剩1成

2019-10-16 23:43

健康你我他／老媽學經認字 重新翻轉人生

2019-10-16 23:34

婦團籲正視「痛痛女孩」 國健署: 將監測HPV疫苗

2019-10-16 23:30

醫材管理有漏洞 衛福部盼盡速通過專法

2019-10-16 23:27

醫療奉獻獎／人道救援 讓大家看見台灣 陳宏基重建手術 揚名國際

2019-10-16 23:21

想早睡卻睡不著？女人學7招「對抗初老」

2019-10-16 22:16

未善盡兒童保護 教育、衛福部遭糾正

2019-10-16 21:08

謠傳日核廢料被颱風吹入海少吃海水魚 醫：不太可能

2019-10-16 20:13
看更多

熱門文章

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

2019-10-16 16:06

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

2019-10-17 09:00

天天一杯手搖飲 當心未來要洗腎

2019-10-16 16:41

悔恨！他在IKEA買45元時鐘 卻抽中頭獎「整單免費」

2019-10-16 20:24

北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩

2019-10-17 10:18

影／2019長榮航空線上旅展大方送 抽中機票還送旅遊金

2019-10-16 16:15

好市多進潮牌帽！官網價「差2倍多」 網友瘋狂求代購

2019-10-17 11:03

影／調皮幼獅背後偷襲 母獅嚇到四腳朝天

2019-10-17 08:48

好市多刷卡買百元土雞 她回家卻驚見單價6000多元

2019-10-17 12:48

謠傳日核廢料被颱風吹入海少吃海水魚 醫：不太可能

2019-10-16 20:13

2019華航線上旅展開賣 祭出「百萬豪哩遊世界」活動

2019-10-16 16:29

這樣搭北捷很NG 後背包與低頭族最顧人怨

2019-10-16 18:09

接種HPV疫苗再冒6名「痛痛女孩」 醫要求政府釐清真相

2019-10-16 16:57

熟齡族愛運動還是掉肌肉？都因為動錯又吃錯

2019-10-16 16:02

小孟塔羅：從谷底翻身！年底轉運秘訣大公開

2019-10-17 10:38

每日星座運勢／雙魚學以致用好日子　感情生活多元

2019-10-17 00:00

新竹SOGO「日本展」 美食吃透透

2019-10-16 16:55

全台最高麻辣鍋！「麻辣45」有獨家和牛辣油＋百種食材

2019-10-16 21:41

環境不利颱風發展 吳德榮：熱低壓可能減弱消失

2019-10-17 07:34

汐止好市多11月跟進停車新規！ 網友讚「太棒了」

2019-10-16 12:05

影／上萬隻「鯊魚近親」群游！攝影師巧遇一路跟拍

2019-10-17 08:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top