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傻眼！出國被託買10盒六花亭 網友紛傳授拒絕妙招

2019-10-17 13:52聯合新聞網 綜合報導

六花亭的「蘭姆葡萄奶油夾心餅乾」是台灣遊客到北海道必買的伴手禮。 圖擷自六花亭官...
六花亭的「蘭姆葡萄奶油夾心餅乾」是台灣遊客到北海道必買的伴手禮。 圖擷自六花亭官網
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許多人出國旅遊最怕被親友要求代買東西，一名網友就遇到這種狀況，而且一開口就是10盒餅乾，讓他感到相當困擾，其他網友則紛紛幫他想「解套」的理由，要他勇敢拒絕。

這名網友在臉書不公開社團「爆怨公社」的貼文寫道，自己要跟家人出國玩，但家人被託買10盒六花亭的餅乾，讓他覺得很無奈，不禁思考「到底是什麼心態？」，也捫心自問「還是我太小氣？」。

貼文底下的網友對此也看不下去，「不是小氣不小氣，是很重又佔空間」、「10盒太多了吧…塞行李箱都累」、「10盒就跟他收代購費啊，他不客氣你也不用客氣」、「代購費加上去，還有超重費跟機票錢一起」，還有人批對方「臉皮跟10盒六花亭一樣厚」。

網友一面倒勸發文者直接拒絕，「你是出國玩，不是當挑夫的」、「覺得不方便真的不要買，花錢出去玩不是為了給他人方便」、「看交情吧！到時如果帶回來碎掉又是一件事了」、「這有效期只有一星期，等你回來就快過期了，反而會被嫌哦！寧可不要買」。

另有不少人提供拒絕的理由，「我會說幫你找了，沒看到」、「哎呀！這次沒有排購物行程耶」、「就說行李裝不下，行程也不順」、「不順路不買，行李會超重不買，先付錢，不比價，不吵匯率跟免稅折扣」、「等回來簡單說一句『我忘了』就好」。

「六花亭」是北海道知名甜點品牌，其產品只有當地販售，是觀光客必買的伴手禮，其中又以「蘭姆葡萄奶油夾心餅乾」最為台灣人所熟知。由於該產品易碎，且賞味期限僅10天左右，一般多建議回國前再購買。

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