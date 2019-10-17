全台3萬多名清潔隊員換新裝 得標廠商今公布

2019-10-17 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



行政院核定補助3萬4288位清潔人員防護工作服裝，讓他們在舒適的穿著下發揮為民服務高工作效率政府形象。

環保署表示，邀請各縣市環保局代表與專家學者，經過三次研商後訂出服裝機能布料規格材。除了改善過去制服缺點加以升級外，並考量清潔人員在清理溝泥、樹枝、垃圾等不同作業環境工作下，更需提供符合輕便舒適、彈性貼身、吸濕排汗、易洗易乾等特殊功能性與機能性的服裝。

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環保署表示，兩採購案分別有18家及16家成衣廠商投標。評選委員昨針對各投標廠商所提出背景、履約能力、製工與版型、材質與功能、過去類似案件履約績效等多項資料及固定價格最有利標下，綜合評定出得標廠商。透濕防水機能外套與長褲案由橋登企業股份有限公司、齊虹實業有限公司、荷奕國際有限公司、歐都納股份有限公司及神采時尚事業股份有限公司得標，長短袖POLO衫與長褲案由齊虹實業有限公司、神采時尚事業股份有限公司、易麗族有限公司、回鴻國際有限公司及超茂國際有限公司得標。

環保署今邀集得標廠商，肯定該等廠商願意提供最佳材料、最優技術及最好製工替服務全國民眾的清潔人員們打造專屬多功能的工作服裝，同時勉勵廠商均能以專業技能盡心盡力完成每一件工作服裝製作，當每位清潔人員穿著此象徵「安全鑑別、親民服務、環保專業、七里飄香」的作服裝時，相信他們一定能感受到政府關心、廠商用心及民眾貼心，更加致力於環境清理與整潔維護的工作。