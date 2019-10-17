健保署率團赴菲 傳授雲端資訊科技

2019-10-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／即時報導



衛生福利部健保署今由署長李伯璋帶團前往菲律賓馬尼拉，主辦「台菲全民健保與智慧醫療應用交流會議」，分享台灣雲端科技導入健保管理之成果。健保署署長李伯璋表示，此行率領署內企劃組、資訊組、北區業務組資深同仁及協辦單位花蓮慈濟醫院以及執行單位臺北醫學大學等17人，邀請菲律賓產官學界70人，為雙方人民健康與福祉共同努力。

健保署企畫組副組長陳真慧表示，此行重點為展示雲端藥歷及健康存摺，醫院及廠商亦有代表隨行，協助菲律賓健康保險局從不同面向學習。菲律賓2016年投入全民健保預算達25億美元，整體醫療支出占GDP約5.0%，當地私立醫院蓬勃發展，醫療服務與保險體系發展已具備一定的完整性。去年菲國健保局派員來台學習總額支付制度、疾病診斷關聯群，今年3月通過全民健保法。

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