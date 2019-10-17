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健保署率團赴菲 傳授雲端資訊科技

2019-10-17 12:54聯合報 記者邱宜君／即時報導

衛生福利部健保署今由署長李伯璋帶團前往菲律賓馬尼拉，主辦「台菲全民健保與智慧醫療應用交流會議」，分享台灣雲端科技導入健保管理之成果。健保署署長李伯璋表示，此行率領署內企劃組、資訊組、北區業務組資深同仁及協辦單位花蓮慈濟醫院以及執行單位臺北醫學大學等17人，邀請菲律賓產官學界70人，為雙方人民健康與福祉共同努力。

健保署企畫組副組長陳真慧表示，此行重點為展示雲端藥歷及健康存摺，醫院及廠商亦有代表隨行，協助菲律賓健康保險局從不同面向學習。菲律賓2016年投入全民健保預算達25億美元，整體醫療支出占GDP約5.0%，當地私立醫院蓬勃發展，醫療服務與保險體系發展已具備一定的完整性。去年菲國健保局派員來台學習總額支付制度、疾病診斷關聯群，今年3月通過全民健保法。

健保署署長李伯璋表示，健保即將邁入25周年，納保率和滿意度都極高，而以病人為中心的「健保醫療資訊雲端查詢系統」，也是世界各國看重的經驗。健保署積極配合政府新南向政策，今年6月已赴越南河內市舉辦台灣健保暨醫療資訊交流工作坊，獲得越方廣大回響。這此本次赴菲律賓馬尼拉辦理健保及醫療資訊交流會議，為台菲雙方醫療衛生領域的合作開啟另一里程碑。

健保署署長李伯璋（右八）率團前往菲律賓舉辦「台菲全民健保與智慧醫療應用交流會議」...
健保署署長李伯璋（右八）率團前往菲律賓舉辦「台菲全民健保與智慧醫療應用交流會議」，與菲國衞生部國際合作處長Dr. Mar Wynn C. Bello（右九）丶我駐菲律賓代表處徐佩勇大使（右七）等人合影。圖／健保署提供
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健保菲律賓馬尼拉
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