新手爸爸睪丸變硬 及時就醫查出罹癌
2019-10-17 12:22
聯合報 記者邱宜君
／即時報導
一名30多歲的年輕爸爸忽然發現單邊睪丸變硬，但是不痛不癢，也沒變大變小，就醫發現是睪丸癌第一期。醫師提醒，睪丸大小硬度與性功能無關，年輕男性發現睪丸忽然變大變硬，可能是罹患睪丸癌。
收治這名個案的書田診所泌尿科主任洪峻澤表示，陰囊超音波檢查發現個案右側睪丸有腫瘤，將正常睪丸組織推擠到旁邊，但因睪丸內部沒神經，所以不會痛。
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抽血雖未發現睪丸腫瘤標記，但因睪丸腫瘤90%以上都是惡性的，仍從鼠蹊部施行右側睪丸根除手術，術後病理化驗確認，是好發於30至40歲的典型精母細胞癌，超過85%睪丸癌都是這種惡性腫瘤。
洪峻澤表示，還好這名個案警覺性高，3公分腫瘤還在睪丸內，亦未轉移到後腹腔淋巴結，相當於第一期就切除，後續不需放化療，亦不影響左側睪丸功能及性能力。
他說，睪丸癌早期症狀不明顯，常見無痛腫大、變硬，有沉重感或合併陰囊積水，男性女乳化。患者有10%會因睪丸腫瘤出血或梗塞造成急性疼痛，10%會出現遠端轉移的症狀如背痛、咳嗽、咳血、骨頭痛、下肢浮腫等。
洪峻澤提到，會痛的陰囊腫大多是感染造成，以附睪炎和睪丸扭轉最常。若是無痛腫大反而較嚴重，慢慢發生的無痛腫大可能是精索靜脈曲張、附睪囊腫、陰囊水腫和疝氣，短期無痛腫大必須高度懷疑是惡性腫瘤，大多為單側，兩側同時發生的機率僅1到2％。
洪峻澤表示，美國睪丸癌盛行率為每10萬人2至3人，台灣盛行率較美國低。隱睪症是睪丸癌的主因，發生機率較一般人高4到6倍，母親懷孕若使用女性荷爾蒙製劑也會提高兒子的罹患率；成長過程中若有睪丸外傷、感染引起萎縮，也可能誘發睪丸癌。有研究發現北歐白人、社經地位高者發生率較高。
洪峻澤建議男性至少每月一次定期自我檢查兩邊睪丸，最好時機是洗完熱水澡後，觸摸大小是否對稱一致、有無疼痛、變硬。懷疑有問題應立即找泌尿專科醫師診察，千萬不要諱疾忌醫，若能及早切除腫瘤，治癒機率很高，術後定期追蹤即可。
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