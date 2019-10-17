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願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

新手爸爸睪丸變硬 及時就醫查出罹癌

2019-10-17 12:22聯合報 記者邱宜君／即時報導

一名30多歲的年輕爸爸忽然發現單邊睪丸變硬，但是不痛不癢，也沒變大變小，就醫發現是睪丸癌第一期。醫師提醒，睪丸大小硬度與性功能無關，年輕男性發現睪丸忽然變大變硬，可能是罹患睪丸癌。

收治這名個案的書田診所泌尿科主任洪峻澤表示，陰囊超音波檢查發現個案右側睪丸有腫瘤，將正常睪丸組織推擠到旁邊，但因睪丸內部沒神經，所以不會痛。

抽血雖未發現睪丸腫瘤標記，但因睪丸腫瘤90%以上都是惡性的，仍從鼠蹊部施行右側睪丸根除手術，術後病理化驗確認，是好發於30至40歲的典型精母細胞癌，超過85%睪丸癌都是這種惡性腫瘤。

洪峻澤表示，還好這名個案警覺性高，3公分腫瘤還在睪丸內，亦未轉移到後腹腔淋巴結，相當於第一期就切除，後續不需放化療，亦不影響左側睪丸功能及性能力。

他說，睪丸癌早期症狀不明顯，常見無痛腫大、變硬，有沉重感或合併陰囊積水，男性女乳化。患者有10%會因睪丸腫瘤出血或梗塞造成急性疼痛，10%會出現遠端轉移的症狀如背痛、咳嗽、咳血、骨頭痛、下肢浮腫等。

洪峻澤提到，會痛的陰囊腫大多是感染造成，以附睪炎和睪丸扭轉最常。若是無痛腫大反而較嚴重，慢慢發生的無痛腫大可能是精索靜脈曲張、附睪囊腫、陰囊水腫和疝氣，短期無痛腫大必須高度懷疑是惡性腫瘤，大多為單側，兩側同時發生的機率僅1到2％。

洪峻澤表示，美國睪丸癌盛行率為每10萬人2至3人，台灣盛行率較美國低。隱睪症是睪丸癌的主因，發生機率較一般人高4到6倍，母親懷孕若使用女性荷爾蒙製劑也會提高兒子的罹患率；成長過程中若有睪丸外傷、感染引起萎縮，也可能誘發睪丸癌。有研究發現北歐白人、社經地位高者發生率較高。

洪峻澤建議男性至少每月一次定期自我檢查兩邊睪丸，最好時機是洗完熱水澡後，觸摸大小是否對稱一致、有無疼痛、變硬。懷疑有問題應立即找泌尿專科醫師診察，千萬不要諱疾忌醫，若能及早切除腫瘤，治癒機率很高，術後定期追蹤即可。

書田診所泌尿科主任洪峻澤建議男性至少每月一次定期自我檢查兩邊睪丸，最好時機是洗完...
書田診所泌尿科主任洪峻澤建議男性至少每月一次定期自我檢查兩邊睪丸，最好時機是洗完熱水澡後。記者邱宜君／攝影
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書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤提醒，睪丸大小硬度與性功能無關，年輕男性發現睪丸忽然...
書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤提醒，睪丸大小硬度與性功能無關，年輕男性發現睪丸忽然變大變硬，可能是罹患睪丸癌。記者邱宜君／攝影
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腫瘤醫師患者頭痛淋巴咳嗽水腫
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