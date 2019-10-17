回收廢電池 超商可抵消費金額加碼兩周

2019-10-17 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



環保署結合統一超商及全家便利商店，10月18日起至10月31日止，民眾持廢乾電池至全國（含離島）統一超商及全家便利商店門市回收，每0.5公斤廢乾電池，可加碼折抵當次消費11元。

環保署表示，統一超商及全家便利商店響應環保，平時已有回收廢乾電池折抵消費活動，統一超商為0.5公斤折抵消費8元，全家便利商店為0.5公斤折抵消費10元。為讓民眾體驗最便利的廢乾電池回收管道，再次配合環保署「電池加碼收」活動，限期加碼2周，吸引民眾加入回收廢乾電池行列，每0.5公斤廢乾電池可折抵當次消費11元。

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環保署提醒，各類含乾電池產品，如：玩具、鬧鐘、遙控器、計算機…的電池電力耗盡廢棄前，應先將乾電池妥善拆卸回收，廢電池拆卸後使用膠帶貼於正、負極，避免正負極直接接觸。

環保署表示，此外，平時應使用具防漏塑膠容器貯存廢乾電池，並將其放置於乾燥固定地方，避免電池漏液汙染環境，待達到一定回收量後，可送到住家附近的超商、超市等設有廢乾電池回收筒的地點回收，勿貯存過長時間導致電解液流出。

此外，除了便利商店，還有其他的回收管道如清潔隊資源回收車、社區、村里資收站、回收商及其他販售乾電池的販售點等，民眾都可以多加利用，一起舉手之勞做環保。