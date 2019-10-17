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「盼孩子別像我揹80萬學貸」兒少帳戶破萬人參加

2019-10-17 11:42聯合報 記者羅真／台北即時報導

衛福部2017年6月開辦為弱勢脫貧的兒童與少年未來教育及發展帳戶，截至今年9月底已破萬人開戶、開戶率達四成七；儲蓄費用加上政府開戶金、相對提撥款與利息，全數總計達2億9456萬元，平均每個帳戶存有2萬8471元，助孩子累積人生第一筆脫貧基金。

衛福部社工司今日舉行破萬人開戶記者會，參與這項計畫的家長與社工到場分享經驗。家長葉先生表示，自己唸完大學與研究所，就學貸款就累計達80萬元，成家後負擔更沉重。「我不希望我的孩子未來像我一樣，剛畢業就背負這麼重的經濟壓力」，看到這項計畫就立即加入，也因著這股力量的支持，自己最近考上環保局工作。

衛福部社工司長李美珍表示，兒少教育發展帳戶藉由家長與政府共同合作儲蓄，助弱勢孩子累積人生第一桶金，申請對象是2016年1月1日以後出生的中低收入戶或低收入戶兒少，以及在兒少福利機構安置兩年以上的兒少。

一完成開戶，政府就先存給1萬元開戶金，接著家長可依自己的能力選擇每月存500元、1000元或1250元，政府也將提撥同等金額。若孩子一出生就參與這項計畫且每月儲蓄1250元，孩子滿18歲那年就擁有55萬元可自由運用，用於教育、職訓或創業均可。

李美珍表示，今年9月底已有1萬0349人開戶，開戶率達符合資格者的47%。儲蓄費用加上政府開戶金、相對提撥款與利息，全數總計達2億9456萬426元，平均每個帳戶存有2萬8471元。

在所有開戶的人當中，中低收入戶占60%，低收入戶占34%，長期住在安置機構的孩子占6%；每月儲蓄金額選擇上，66%的開戶者選擇存1250元，16%選擇存1000元，18%選擇存500元，「可見家長也很盡力為孩子累積資產」。

衛福部2017年6月開辦為弱勢脫貧的「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，截至今年9...
衛福部2017年6月開辦為弱勢脫貧的「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，截至今年9月底已破萬人開戶。今日萬人開戶記者會邀請葉先生（右三）在內的參與者分享經驗，邀集更多人一同加入。記者羅真／攝影
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低收入戶社工衛福部
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