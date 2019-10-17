蛋蛋變硬速就醫 年輕爸機警揪出早期癌

2019-10-17 11:50 中央社 台北17日電



33歲的年輕爸爸日前發現右側睪丸變硬，但不痛也不癢，就醫確診睪丸癌，所幸發現得早，立即進行根除手術；醫師提醒，睪丸無痛變硬、變大，高達90%是惡性，呼籲儘早就醫。

收治患者的書田診所泌尿科主任洪峻澤今天表示，睪丸癌確切病因至今還不清楚，目前已知先天、後天因素都可能增加風險，先天因素包括隱睪症、母親懷孕時使用女性荷爾蒙製劑等，後天則包括睪丸外傷、感染引起的萎縮等；睪丸癌發生率以北歐國家較多，社會經濟地位高的人也較多。

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洪峻澤指出，睪丸腫瘤高達90%是惡性，好發在30至40歲青壯年齡，一般會直接進行睪丸根除手術，不會另做切片，避免增加癌細胞轉移風險；治療時會從鼠蹊部施行，將精索、睪丸一併切除，再根據病理類別及期別來決定是否追加放射或化學治療，治療預後相當好，治癒機會也很高。

洪峻澤說，睪丸癌早期症狀較不明顯，常見症狀包括單側無痛性的腫大、變硬，有沉重感或合併陰囊積水，甚至可能出現男性女乳化的情形，10%會因睪丸內出血、梗塞造成急性疼痛。

他建議，男性最好養成每個月「自摸」習慣，摸摸看兩側睪丸是否對稱一致、有無疼痛或變硬等等，懷疑有問題時應立即尋求泌尿專科醫師診察，千萬不要諱疾忌醫。