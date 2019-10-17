地方政府自己救觀光 韓國蔚山包機今直飛花蓮
2019-10-17 11:15
聯合報 記者王思慧
／花蓮即時報導
為搶救觀光市場，地方政府決定自己找客源。花蓮市公所日前公布今天韓國蔚山廣域市包機直航，往返2航次共4班載來韓國客121人，並委託在地旅行社規畫4天3夜萬元內遊程，同時花蓮旅客161人也能直飛前往蔚山旅遊。花蓮縣政府則在29日起至明年3月28日直飛韓國仁川，一周有三航次，為花蓮觀光注入強心針。
韓國蔚山廣域市位於朝鮮半島東南端，有百餘萬人口，是韓國著名的工業城市，也是現代集團所在地，廣域市與與花蓮市締結為姐妹市已長達38年，兩地包機由釜山航空負責，每班約有150個座位，往返2航次共4班，期盼未來朝定期航線推動。
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花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，花蓮是觀光立縣，以前韓客都飛台北，到花蓮只有一日遊，如今花蓮有釜山航空公司包機，可讓韓客多待一天，非常樂見包機政策，也讓東部觀光業者受惠。
另外，花蓮縣政府上月宣布，接洽韓國易斯達航空後，確定設立花蓮直飛仁川新航線，自10月29日到明年3月28日，由機型波音737-800直飛，乘客座位數為189座位。花蓮縣府觀光處長唐玉書說，除留住韓國客，未來歡迎民眾多利用花蓮直飛仁川航線前往韓國，期待班機滿載，創造2地觀光雙贏局面。同時與華信航空洽談花蓮飛往日本宮古島合作計畫。
莊姓民眾說，非常高興花蓮就能直飛韓國，這次花不到萬元就能前往蔚山旅遊覺得很划算，也很期待韓國客到花蓮觀光，促進當地消費市場。
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