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台日研究證實 肝癌晚期標靶藥物加栓塞治療存活率升26%

2019-10-17 11:14聯合報 記者游振昇／即時報導

光田綜合醫院癌症中心主任暨腫瘤內科主任郭集慶博士和台灣及日本研究人員花費2年時間研究發現，抗癌口服標靶藥物sorafenib（音譯：索拉非尼）搭配肝動脈化學栓塞治療（TACE，以下簡稱栓塞）的聯合療法，可增加晚期肝癌病患的存活率達26%，這是全球首次研究二種搭配治療方式，可提高存活率。

腫瘤科主任郭集慶說，這項研究從健保資料庫中，選擇適當患者，研究2年，今年7月15日發表後，陸續在各國醫學相關媒體報導。

研究結果也在知名國際癌症期刊《Cancers》刊登，也是全球首次有研究證實晚期肝癌病人採用索拉非尼搭配栓塞治療可提高存活率。郭集慶指出，肝癌每年影響數10萬人，在台灣排名10大癌症第2，由於肝臟沒有神經，肝癌初期不會疼痛也沒有明顯症狀，導致發現時最常見已是晚期肝癌，而面對晚期肝癌幾乎沒有可行的手術切除方法。

他解釋，以往研究顯示，標靶藥物索拉非尼可增加晚期肝癌患者的存活率6.5至10.7個月，因此成為標準治療，但對於要如何提高有效性仍是個問題。所以研究團隊運用台灣健保數據資料，費時2年整理、使用有效的統計方法排除干擾因素，以求研究公正、可靠且更權威。

結果發現「索拉非尼＋栓塞」聯合型治療可能是晚期肝癌患者一個更有效的治療方式，但郭集慶也提醒，搭配栓塞治療的晚期肝癌患者的肝硬化程度必須在Child-Pugh分級上屬A者才適用。

郭集慶表示，栓塞治療是過去數十年中，臨床治療肝癌的療法之一，利用阻斷供應惡性細胞養分的血管來殺死癌細胞，有效阻止腫瘤擴散。然而很少研究驗證比較只有口服索拉非尼的治療與「索拉非尼＋栓塞」的聯合治療，對提高病患存活率上有沒有差異。最近曾有外國醫學研究認為口服索拉非尼搭配栓塞的療法對存活率沒有影響，但台灣的研究結果推翻了這個說法。

這次研究追蹤2112名台灣患者數據，團隊人員發現，「索拉非尼＋栓塞」聯合型治療與只有口服索拉非尼治療相比，在6個月和1年治療後，「索拉非尼＋栓塞」的患者，存活率分別為80.3％和53.5％，而單獨口服索拉非尼治療的患者，存活率分別為54.4％和32.4％，存活率分別增加了26％、21%。

無論病患在接受口服索拉非尼治療後，接受1次或更多次的栓塞療程，對存活率都有改善。令人鼓舞的是，聯合治療的副作用與只有口服索拉非尼相似，都是病患可以接受的。研究人員也將這次的只有口服索拉非尼這組病人的存活時間和過去證實索拉非尼可有效抗癌的數據相互對照，發現存活數據一致，證明研究是正確無誤。

郭集慶說，這次的研究提供重要的證據來證明「索拉非尼＋栓塞治療」相互作用，可控制晚期惡性肝腫瘤的擴散。以往臨床面對晚期肝癌僅給予口服索拉非尼治療，不一定會搭配栓塞治療，是因栓塞屬於較侵入的治療方法，必須承擔風險，且一直沒有研究證實是有效的。

現在研究證明，栓塞治療是可以添加到索拉非尼的治療中，並改善其結果，有助於病患有更高的存活率。希望研究成為肝癌治療的進步指標，同時也鼓勵有更多關於索拉非尼搭配栓塞治療如何同時控制肝臟腫瘤機轉的相關研究能持續發展，讓晚期肝癌有越來越多、也更有效的治療方法可控制癌細胞、延續病患生命。

光田醫院腫瘤科主任郭集慶。記者游振昇/攝影
光田醫院腫瘤科主任郭集慶。記者游振昇/攝影
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光田綜合醫院腫瘤科主任郭集慶，說明二種治療方式同時進行，提高存活率。記者游振昇/...
光田綜合醫院腫瘤科主任郭集慶，說明二種治療方式同時進行，提高存活率。記者游振昇/攝影
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肝癌患者腫瘤
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