立委指楊逵手稿被中研院扣住 擬移交台灣文學館典藏

2019-10-17 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



1977年10月，作家楊逵在台北青年公園的「愛心園遊會」義賣書籍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 知名台灣文學作家楊逵，還有許多手稿存放在中研院，立委要求中研院將楊逵手稿等相關文件交還給家屬。中研院今天表示，兩天前已經與台灣文學館取得聯繫，聯繫手稿存放事宜。

立法院教育及文化委員會 邀請中央研究院院長列席報告業務概況並備詢。

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「壓不扁的玫瑰」、「春光關不住」都是楊逵著名的作品。立委黃國書表示，楊逵的手稿想回家，走了18年卻未到達，楊逵是具代表性的台灣文學現代作家，18年來，有非常多楊逵手稿放在中研院裡面。

黃國書表示，2016年時中研院文哲所出版楊逵全集，做了很多手稿研究，手稿來源是家屬提供。中研院要了手稿，事後應該還給家屬，但還有很多現在還放在中研院。

他說，中研院說是楊逵家屬提供給中研院的文哲所，另外一個說法是中研院研究院在1981年時，有人在楊逵住所撿到的，就轉交給要編撰楊逵全集的工作人員，另外，有些手稿是跟社會各界徵集而來的。

黃國書說，中研院不應該去占有這些文學家的手稿，不管來源為何，楊逵無法送達的遺書，手稿包含當年白色恐怖、民間真相及判決書等，非常珍貴，特別是有很多楊逵被關在綠島寫給家屬及小孩的書信都還在中研院，沒有歸還給家屬，非常可惜。

因此他要求，中研院一個月內，偕同台灣文學館，邀集楊逵文教協會的研究學者與楊逵家屬開會，就現在被中研院扣留的這批手稿文化資產，進行盤點、檢視，釐清所有權歸屬；盼年底前將這批手稿還給家屬，剩餘文稿資料研議轉移典藏在台灣文學館。

中研院文哲所副所長周大興表示，兩天前已經文哲所所長已打電話給文學館館長蘇碩斌，就楊逵手稿及其他相關資料，移交台灣文學館一事達成協議，相信在半個月到一個月內就可以完成移交。