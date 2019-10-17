北捷取消8折優惠 原來是「這個原因」讓柯文哲很煩

2019-10-17 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



北捷近來有意調整票價優惠，打算取消現有的電子票證8折優惠引發各界關注。台北市長柯文哲今上午赴議會針對捷運票價調整作專案報告時直言，不是取消優惠，而是票價重整，因為「每個卡」都進來，都要求比照八折優惠，都由北捷吸收，新的業者進來都在凹八折，「對我來講很煩」。

柯文哲表示，根據統計，北捷目前有96.6％的乘客是使用電子票證，現場買票的只有3.4％，每一張卡都是八折，都是凹北捷自行吸收，那乾脆票價直接訂八折就好了，何必這麼麻煩。

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柯文哲表示，捷運票價訂定至今已23年，從來都沒有調整過，這也是奇蹟，怎麼這麼厲害，捷運交通本業是虧本的，是靠業外收入打平，雖然也沒有要求捷運一定要賺錢，因為是公益事業，但現在就是要檢討票價，把八折拿掉，不然就是目前的票價直接訂八折。

柯文哲表示，目前電子票證八折優惠的錢，都是由捷運公司自行吸收，累計優惠金額高達643億元，是時候應該要做調整，但也不是全部漲兩成，該怎麼做，歡迎議會提供意見，也會傾聽民意。

柯文哲強調，不是取消優惠，而是票價重整，因為目前所有的電子票證(例如悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡)進來，全都比照八折很複雜，票價差額都是由捷運自行吸收，所以乾脆做票價重整，就不會新的電子票證要進來，每個人都要凹八折，「對我來講很煩」，未來兩三個月內，會做徹底的解決。