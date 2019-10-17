氣象局：熱低壓成颱機率偏低 但周末東部水氣增
2019-10-17 10:06
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
中央氣象局表示，下周日（20日）之前都是東北風影響的天氣，各地要留意小範圍零星降雨。熱帶性低氣壓方面，氣象局指出，預期變成颱風的機率有限，周末東半部水氣增多，雨勢可能也會增加。
氣象局預報員陳伊秀表示，20日之前北台灣雲量偏多，基隆北海岸、大台北山區有零星降雨，花東偶爾有局部雨勢，中南部地區則是多雲到晴的天氣，山區午後有局部陣雨，但不多。下周開始，東北風減弱，北台灣轉穩定，東半部有局部雨勢，中南部午後會有些雨勢。
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陳伊秀表示，目前熱帶性低氣壓的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1100公里左右，已經慢慢在靠近，今明兩天會持續偏西方向走，朝著巴士海峽、呂宋島移動，預計未來強度維持現況。周六其雲系雲團會碰觸到呂宋島，到時候結構會被破壞，預期增強為颱風的機率不大。
至於對台灣的影響方面，陳伊秀表示，熱帶性低氣壓持續往西前進的過程，周六、周日花東地區的水氣預計增多，雨勢也會增加。
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