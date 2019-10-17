環境不利颱風發展 吳德榮：熱低壓可能減弱消失
2019-10-17 07:34
聯合報 記者彭宣雅
／即時報導
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，周六到下周三水氣逐日增加，北台灣仍偏濕涼，中南部白天微熱。至於大家關切的熱帶性低氣壓，目前大部分的模擬都是無發展減弱，不過下周日到下周二的迎風面降雨機率可能增大。
吳德榮說，最新（16日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天受東北風影響，北台灣偏涼；桃園以北、東半部可能有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯。
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他說，新竹以南晴時多雲、早晚涼，中南部白天微熱，午後山區有局部短暫降雨的機率。各地氣溫：北部20至27度、中部21至31度、南部22至32度、東部20至30度。明天水氣略減，零星短暫雨主要在北海岸、北部山區及東北部。周六至下周三（19至23日）受東北風影響，水氣逐日增多。
至於今年第20號颱風是否生成及影響情況，吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心系集模式，模擬菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，發展緩慢；明天以後其所處的環境將更不利其發展。系集模式50次的模擬顯示，除極少部分模擬路徑受西風帶的導引，轉向東北並減弱變性；絕大部分模擬路徑因熱帶性低氣壓無發展，被低層的東北風所導引，折向呂宋島、漸減弱、消失。與中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」類似，對台灣無直接影響。
中央氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約1100公里的海面上，未來偏西朝菲律賓移動，氣象局將持續注意此系統的最新動態。
今天東北風持續影響，北部及東半部有局部短暫雨，水氣較昨天增加，基隆北海岸及東北部地區降雨時間偏長，並有局部較大雨勢發生的機率。
至於背風側的中南部地區，氣象局表示，仍是多雲到晴的天氣，僅午後在山區有局部短暫陣雨。各地早晚偏涼，低溫約21至24度，白天北部及東北部高溫約25至28度，中南部及花東則在29至32度間，中南部日夜溫差較大。
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