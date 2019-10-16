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謠傳日核廢料被颱風吹入海少吃海水魚 醫：不太可能

2019-10-16 20:13聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

哈吉貝颱風造成日本中部長野市堤防潰決，長野市十三日泡在泥水中。 美聯社
哈吉貝颱風造成日本中部長野市堤防潰決，長野市十三日泡在泥水中。 美聯社
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哈吉貝颱風重創日本，死傷人數持續攀升，至今已知造成74死，多處河川潰堤、交通大亂，網路上近期流傳一則「哈吉貝將福島和存廢料吹進太平洋」訊息，專家指出，311核災事件核廢料並未存放在福島，就算核廢料吹進太平洋，經過大海稀釋，核汙染也不至於嚴重汙染海水魚，呼籲民眾無須恐慌。

網路流傳的訊息全文為「哈吉貝颱風在日本發威，造成40人死、百人傷、13萬人無家可歸，但最可怕的是颱風把200袋，每袋1公噸的福島核存廢料，吹進太平洋造成嚴重的核輻射汙染，至今只找到10袋，如此震驚的遠殤核料生態毒浩劫。所以記得告訴台灣的親戚朋友，最近一定不要吃"海水魚”類別，為了自身和孩子的生命和性命，請記得多吃含鉀類高的"柑橘類"和蔬菜 謹此!」

台北榮總臨床毒物與職業醫學科兼任主治醫師兼主任楊振昌表示，日本福島核災事件後，核廢料並沒有存放在福島，即使有，颱風將核廢料吹進太平洋，造成的汙染量能不高，核廢料中最擔心的是人工核種鉀、鍶、銫、鈷、鈽等，但這些放射性物質半衰期都很短，進入大海中，恐怕也已經消失。

楊振昌表示，網路流傳訊息中呼籲民眾多吃含鉀類的食物，若要抵禦放射物質，頂多也只能抵禦鉀，其餘並沒有效果，他認為哈吉貝颱風侵害日本，出現核廢料汙染大海的問題，應該不具公信力，呼籲民眾無須因此放棄食用海水魚。

他說，食用海水魚好處仍大於壞處，但他建議盡可能少吃大型深海魚，因食物鏈的關係，含汞量、重金屬偏高，建議體質敏感的孕婦、幼兒少吃。一般民眾則是多注意，別常常吃。

哈吉貝颱風福島核災核廢料
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